CHP Samsun 2. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

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MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN) - CHP Samsun 2. Danışma Kurulu toplantısında konuşan CHP PM üyesi Yalçın Görgöz, "Samsun'da da il başkanımızla birlikte ilçelerimiz, PM üyemiz tüm partililerimiz gecesini gündüzüne kattı çalıştılar. Gönül isterdi ki, büyükşehir ile beraber birkaç ilçeyi de almak ve başarılarımıza devam ettirmek. Ama devam edeceğiz, hatalarımız nerede? Neyi yaptık, bunu konuşmak için bir aradayız" dedi.

CHP PM üyeleri Yalçın Görgöz, Ali Abbas Ertürk, Uğurcan Irmak ve Nazan Güneysu'nun da katıldığı CHP Samsun 2. Danışma Kurulu toplantısı dün Atakum Belediyesi'nin Vedat Türkali Eğlence, Eğitim ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Danışma kurullarının partililerin bir araya gelerek özgürce duygu ve düşüncelerini ifade ettiği bir yer olarak tanımlayan CHP PM üyesi Yalçın Görgöz, şunları söyledi:

"Biliyorsunuz geçen yıl hemen kısaca hemen son bir yılı özetlemek istiyorum. Tam bir yıl oldu bir genel seçim yaşadık Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte. Maalesef çok umutlandığımız, çok inandığımız seçimleri kaybettik. İttifaklarla girdiğimiz seçimleri kaybettik. Seçimleri kaybetmenin üzüntüsüyle aradan birkaç ay geçti kurultayımızı gerçekleştirdik. Kurultayımıza Türkiye'nin geleceği için, değişim için 'Türkiye'nin Yüzyılı 100 yılın değişimi' sloganıyla çıkan Genel Başkanımız Özgür Özel, kurultaydan genel başkan olarak çıkmıştır. Yönetimiyle birlikte CHP'nin yeni genel başkanı olmuştur. Kurultaydan hemen sonra da 31 Mart yerel seçimlere 5 ay kalmıştı. Yeni yönetimimiz Genel Başkanımız başta Özgür Özel olmak üzere o geçen seçimlerin kaybetmişlerin yıkımını ve duasını almak bir an önce sokağa çıkıp, hemen yola koyulduk. Hata yapmamak, en az hatayla doğru uygulama, belirleme sistemleriyle adaylarımızı belirledik. Biliyorsunuz 31 Mart akşamı Türkiye'yi kırmızıya boyadık. Bundan böyle son derece mutluyuz, sevinçliyiz. Elbette hatalarımız oldu, yanlışlarımız olmuştur. Ancak sonuca baktığımız zaman, çok büyük bir zafer kazandık. Genel başkanımızın uyarısıyla zafer değil, bir başarı elde ettik. Ancak üzüldüğümüz yerlerde oldu. Kazanmayı umduğumuz, kazanamadığımız yerlerde oldu. Ama biz umutlarımızı arttırarak sürdürüyoruz. Bakın Türkiye'de 14 büyükşehir, 21 il, 376 ilçe ve belde ile toplam 411 belediye aldık. Sadece yerelde değil, CHP genelde de ilk defa yüzde 25 bandını kırarak birinci parti olmuştur. Samsun'a gelecek olursak, Samsun'da da il başkanımızla birlikte, ilçelerimiz, PM üyemiz tüm partililerimiz, gecesini gündüzüne kattı çalıştılar. Gönül isterdi ki, büyükşehir ile beraber birkaç ilçeyi de almak ve bunu başarılarımıza devam ettirmek. Ama devam edeceğiz, hatalarımız nerede? Neyi yaptık, bunu konuşmak için bir aradayız."