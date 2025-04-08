CHP Samsun İl Başkanı'ndan Miting Çağrısı - Son Dakika
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CHP Samsun İl Başkanı'ndan Miting Çağrısı

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Cumhuriyet Halk Partisi Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, 13 Nisan Pazar günü düzenlenecek 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine katılım çağrısı yaptı. Özdağ, mitingin tüm vatandaşların özgürlük, adalet ve demokrasi talebinin sesi olduğunu belirtti.

08.04.2025 18:36  Güncelleme: 20:07
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Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN)- Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 13 Nisan Pazar günü düzenlenecek olan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılım çağrı yaptı. Özdağ, "Bu miting, yalnızca bir siyasi partinin organizasyonu değildir. Bu miting; özgürlük, adalet ve demokrasi isteyen tüm vatandaşlarımızın ortak vicdanının sesidir" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla 13 Nisan Pazar günü Samsun'da "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi gerçekleştirilecek. Miting öncesinde basın açıklaması düzenleyen Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, mitinge katılım çağrısı yaptı.

Özdağ, şunları söyledi:

"Ülkemizin demokrasiyle yönetilmesini isteyen milyonlarca yurttaş gibi biz de Cumhuriyet Halk Partisi Samsun İl Başkanlığı olarak, milletimizin iradesinin gasp edilmesine, hukukun siyasallaştırılmasına ve adaletin ayaklar altına alınmasına asla sessiz kalmıyoruz, sessiz kalmayacağız! 13 Nisan Pazar günü, Samsun'da Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in katılımlarıyla gerçekleştireceğimiz "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingiyle, halkın sesi olmak için meydanlarda olacağız. Bu miting, yalnızca bir siyasi partinin organizasyonu değildir. Bu miting; özgürlük, adalet ve demokrasi isteyen tüm vatandaşlarımızın ortak vicdanının sesidir. Bugün Türkiye'de, seçilmiş belediye başkanları yargı eliyle susturulmak isteniyor. Sandıktan çıkan irade yok sayılıyor, halkın tercihi cezalandırılmak isteniyor. Biz bu gidişe, bu hukuksuzluğa Samsun'dan en güçlü şekilde dur diyeceğiz."

"İmza kampanyamız çok büyük halk hareketi haline geldi"

Özdağ, Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen siyasi davaların sadece bir kişiye değiş yurttaşların tümünün iradesine yönelik olduğunu, halkın iradesine sahip çıkmaya devam ettiklerini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu kapsamda, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in ülke genelinde başlattığı imza kampanyası çok büyük bir halk hareketi haline geldi. Samsun genelinde 17 ilçemizde imza kampanyamız ilçe binalarımızda ve ilçelerimizde kurulan, stantlarımızda halen devam ediyor. Ayrıca internet ortamında da yine imza sirküleri yayınlanmaya devam ediyor. Bu kampanyada, hedefimiz Samsun'daki seçmenlerin en az yarısından fazlasına ulaşmak temas etmek, onlara bu haksızlığı hukuksuzluğu bir kere daha ifade etmek ve desteklerini istemek. Bu nedenle buradan açıkça çağrı yapıyoruz. Hangi siyasi görüşten olursanız olun, hangi partiye oy vermiş olursanız olun. Eğer demokrasiye inanıyorsanız, adaletten yanaysanız, özgürlükleri savunuyorsanız; bu imza kampanyası sizin kampanyanızdır, bu miting sizin mitinginizdir. Samsun, milli mücadelenin başladığı yerdir. Bu topraklar, halk iradesinin ve bağımsızlık ruhunun yeşerdiği topraklardır. Bugün yine bu ruhla, bu inançla yola çıkıyoruz. Samsun'dan yükselecek bu güçlü ses, Türkiye'nin dört bir yanında yankılanacak. 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingimize tüm Samsun halkını, gençleri, kadınları, emekçileri, emeklileri bütün yurttaşlarımızı davet ediyoruz. ve diyoruz ki, şanlı bayrağımızı al, 13 Nisan 2025, Pazar günü Cumhuriyet Meydanı'nda saat 14'te sizlerle 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingimizde buluşalım. Gelin hep birlikte ülkemizin geleceğine, çocuklarımızın geleceğine sahip çıkalım. Gelin hep birlikte bizi açlığa, sefalete sürükleyen birilerini bizim sırtımızdan dolar milyarderi yapan bu düzene bir kez daha dur diyelim. Gelin, hep birlikte adaletin, özgürlüğün ve demokrasinin yanında duralım."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Samsun İl Başkanı'ndan Miting Çağrısı - Son Dakika

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