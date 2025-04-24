CHP Silifke, Tisan Koyu'ndaki Villa İnşaatını Protesto Etti - Son Dakika
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CHP Silifke, Tisan Koyu'ndaki Villa İnşaatını Protesto Etti

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CHP Silifke İlçe Örgütü, Tisan koyunda inşa edilen 1079 villa ve otel projesini protesto ederek, çevreye verdiği zararı gündeme getirdi. İlçe Başkanı Gökhan Arslan, inşaatın Kıyı Kanunu'na aykırı olduğunu ve doğayı tahrip ettiğini belirtti.

24.04.2025 16:31  Güncelleme: 17:24
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(MERSİN) - CHP Silifke İlçe Örgütü, Tisan koyunda bin 79 adet villa inşa eden şirketi protesto etti. CHP Silifke İlçe Başkanı Gökhan Arslan, şirketin Kıyı Kanunu'nu ihlal ettiğini ve doğaya zarar verdiğini belirterek, "Doğa için susmayacağız ve bu yok oluşa ortak olmayacağız" dedi.

Dünyanın en güzel koyları arasında gösterilen Silifke'ye bağlı Tisan koyunda konut ve otel yapımı için ruhsat alan şirket villa inşaatlarını sürdürüyor.

Mersin Çevre Platformu, geçen günlerde koydaki yapılaşmanın doğayı tahrip edeceğini belirterek, inşaatların durdurulması çağrısı yapmıştı.

CHP Silifke İlçe Başkanlığı da Tisan koyundaki inşaat çalışmalarının, "telafisi mümkün olmayan hasara" neden olduğunu söyleyerek inşaatın durdurulmasını istedi.

CHP Silifke İlçe Başkanı Gökhan Arslan, burada yaptığı açıklamada, 15 Mart 2023 tarihinde yapı ruhsatı alınan ve Faras inşaat tarafından inşasına başlanan bin 79 villa ve 9 katlı otelin her adımda toplumun dikkatini çektiğini belirtti.

Bölgenin önceki ve şimdiki halini gösteren Arslan, "Gördüğünüz gibi yeşil alanlar yok edilmiş olup yasalarla korunmaya çalışılan kıyı kenar sınırları dikkate alınmamaktadır. Kıyı kenar çizgisine 50 metre ve 100 metre mesafe içerisindeki yapılaşmalar açıkça görülmektedir" dedi.

Belediyeler ceza kesiyor, inşaat devam ediyor

Kıyı kenar çizgilerine göre kesinlikle bina yapılmaması gereken bazı yerlerde de inşa faaliyeti yürütüldüğünü ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Kıyı kenar çizgisine uymamakla birlikte denizin içerisine beton dökülmüş ve Silifke Belediyemiz tarafından cezai işlem uygulanmasının ardından beton sökülmüştür. Ancak görüntülerde hala beton izleri görülmektedir. Bu faaliyetler telafisi mümkün olmayan tahribatlar ortaya çıkarmaktadır. Kıyı Kanunu'na göre kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır ve herkesin eşit ve serbestçe kullanımına açıktır. Canım memleketimizde yapılan bu uygulamalara karşı CHP olarak verdiğimiz haklı mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Doğanın tahrip edildiği, kıyının telafisi mümkün olmayacak şekilde doldurulup kullanıldığı açıkça ortadır. Bütün bu yaşananlara ve hukuksuzluklara karşı Mersin Büyükşehir Belediyesi işlem yapmakta ve ilgili makamlara suç duyurusunda bulunmaktadır. Bizler de konunun takipçisi olmaya ve kamuoyunun dikkatini çekmeye devam edeceğiz. Doğa için susmayacağız ve bu yok oluşa ortak olmayacağız."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Silifke, Tisan Koyu'ndaki Villa İnşaatını Protesto Etti - Son Dakika

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