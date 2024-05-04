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(TRABZON) - CHP Trabzon eski il başkanı Cafer Hazaroğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Cafer Hazaroğlu için CHP Trabzon İl Binası önünde düzenlenen törene, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, eski İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, eski Giresun Milletvekili Necati Tığlı, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Trabzon Ortahisar İlçe Haluk Batmaz, ilçe başkanları, parti teşkilatı mensupları, Hazaroğlu'nun ailesi ve sevenleri katıldı.

Törende konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "İnsanların hayatında çok özel insanlar, çok özel abiler, çok arkadaşlar, dostlar olur. Ben uzun yıllardır, gençlik kollarındaki görevimden beri tanıştığım ve her sıkıntı yaşadığımda dostluğuna sığındığım Cafer ağabeyimi tanıdım. Cafer abi öyle hepimizin ağabeyiydi. Ben bugün konuşurken inanın bir aile büyüğümü kaybetmenin üzüntüsü ile konuşuyorum. Sadece abimiz değildi, hepimizin aile büyüğüydü. Her zaman doğrudan iyiden güzelden yana oldu.Hepimizin başı sağ olsun" dedi.diye konuştu.

Cafer Hazaroğlu'nun cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Rize Fındıklı'daki aile kabristanlığında toprağa verildi.