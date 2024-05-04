CHP Trabzon eski il başkanı Cafer Hazaroğlu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

CHP Trabzon eski il başkanı Cafer Hazaroğlu son yolculuğuna uğurlandı

Geniş Video İzle

CHP Trabzon eski il başkanı Cafer Hazaroğlu'nun cenazesi düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene siyasetçiler, parti mensupları ve sevenleri katıldı.

04.05.2024 16:49  Güncelleme: 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TRABZON) -  CHP Trabzon eski il başkanı Cafer Hazaroğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Cafer Hazaroğlu için CHP Trabzon İl Binası önünde düzenlenen törene, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, eski İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, eski Giresun Milletvekili Necati Tığlı, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Trabzon Ortahisar İlçe Haluk Batmaz, ilçe başkanları, parti teşkilatı mensupları, Hazaroğlu'nun ailesi ve sevenleri katıldı.

Törende konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "İnsanların hayatında çok özel insanlar, çok özel abiler, çok arkadaşlar, dostlar olur. Ben uzun yıllardır, gençlik kollarındaki görevimden beri tanıştığım ve her sıkıntı yaşadığımda dostluğuna sığındığım Cafer ağabeyimi tanıdım. Cafer abi öyle hepimizin ağabeyiydi. Ben bugün konuşurken inanın bir aile büyüğümü kaybetmenin üzüntüsü ile konuşuyorum. Sadece abimiz değildi, hepimizin aile büyüğüydü. Her zaman doğrudan iyiden güzelden yana oldu.Hepimizin başı sağ olsun"  dedi.diye konuştu.

Cafer Hazaroğlu'nun cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Rize Fındıklı'daki aile kabristanlığında toprağa verildi.

CHP Trabzon eski il başkanı Cafer Hazaroğlu son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: ANKA

Trabzon, Siyaset, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP Trabzon eski il başkanı Cafer Hazaroğlu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:49 5 yaşındaki Edanur, çukura düşerek ölmüştü 4 İBB çalışanı için gözaltı kararı 5 yaşındaki Edanur, çukura düşerek ölmüştü! 4 İBB çalışanı için gözaltı kararı
15:30 Vanspor, Bursaspor maçında sahadan çekildi Vanspor, Bursaspor maçında sahadan çekildi
15:29 Araç sahipleri nefes alacak Akaryakıtta çifte indirim bekleniyor Araç sahipleri nefes alacak! Akaryakıtta çifte indirim bekleniyor
12:39 İçişleri’nden tasarruf adımı Bakan Yerlikaya ile yardımcılarının araç ve koruma sayısı azaltıldı İçişleri'nden tasarruf adımı! Bakan Yerlikaya ile yardımcılarının araç ve koruma sayısı azaltıldı
17:14 İstanbul metrolarına Filistin’e destek afişleri asıldı İstanbul metrolarına Filistin'e destek afişleri asıldı
17:01 Acun’un takımına şok Premier Lig hayalleri suya düştü Acun'un takımına şok! Premier Lig hayalleri suya düştü
16:39 Bakan Yerlikaya’dan Fatih’teki gaspçıyla ilgili açıklama: Gereği yapıldı Bakan Yerlikaya'dan Fatih'teki gaspçıyla ilgili açıklama: Gereği yapıldı
15:27 Nişantaşı’nda 3 şahıs, 10 bin dolar değerinde 5 bilezik çalarak kayıplara karıştı Nişantaşı'nda 3 şahıs, 10 bin dolar değerinde 5 bilezik çalarak kayıplara karıştı
14:44 Herkes onu konuşuyor Hamit Altıntop’un A Milli Takım için ettiği laflara bakın Herkes onu konuşuyor! Hamit Altıntop'un A Milli Takım için ettiği laflara bakın
14:41 Sığınmacılara nikah ücretini 10 bin TL yapan Burcu Köksal’dan şehit ve gazi ailelerinin yüzünü güldüren hamle Sığınmacılara nikah ücretini 10 bin TL yapan Burcu Köksal'dan şehit ve gazi ailelerinin yüzünü güldüren hamle
13:55 SP’nin Türkiye’nin kredi notunu yükseltmesine Bakan Şimşek’ten ilk yorum S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine Bakan Şimşek'ten ilk yorum
12:21 Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti
11:43 Park halindeki motosiklet 3 farklı kazaya karıştı O anlar kamerada Park halindeki motosiklet 3 farklı kazaya karıştı! O anlar kamerada
11:42 28 yaşındaki kadın, sokakta tartıştığı kişi tarafından boğazı kesilerek katledildi 28 yaşındaki kadın, sokakta tartıştığı kişi tarafından boğazı kesilerek katledildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 17:26:56. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Trabzon eski il başkanı Cafer Hazaroğlu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement