CHP Tunceli İl Başkanı Gündoğan Görevden Alındı - Son Dakika
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CHP Tunceli İl Başkanı Gündoğan Görevden Alındı

01.07.2026 15:18
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Berkay Gündoğan, CHP'den görevden alındığını ve bu kararın siyasi müdahale olduğunu açıkladı.

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - CHP Tunceli İl Başkanlığı görevinden alınan Berkay Gündoğan, "Bu kararın ardında yer alan, özellikle bu topraklardan çıkanlara açık çağrımızdır; buyursunlar memleketlerine gelsinler, Tunceli'nin iradesine dair sözü olan varsa, bunu halkın ve örgütün karşısında söylesinler. Siyasetlerini de halkın yüzüne bakarak yapsınlar" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında görevden alınan ve disipline sevk edilenler CHP il Başkanları arasında yer alan Gündoğan, karara tepki amacıyla parti binası önünde toplananlarla birlikte Yeraltı Çarşısı'na kadar yürüdü.

Daha sonra açıklama yapan Gündoğan, "CHP butlan yönetimi tarafından, aralarında Tunceli'nin de bulunduğu 26 il yönetiminin görevden alındığını basın aracılığıyla öğrendiklerini" bildirdi.

CHP'nin seçilmiş Tunceli İl Başkanı'nın, partililerin iradesi yok sayılarak görevden alınmasının açık bir siyasi müdahale olduğunu söyleyen Gündoğan, şunları söyledi:

"Dersim yalnızca bir coğrafya adı değildir. Tarihiyle, inancıyla, kültürüyle, doğasıyla ve siyasal duruşuyla bu ülkenin en güçlü hafızalarından biridir. CHP üyelerinin emeğiyle, halkın umuduyla ve örgütlerinin iradesiyle var olan bir partidir. Bu partinin gücü, dar kadro hesaplarından değil; ülkenin dört bir yanında alın teriyle mücadele eden örgütlerinden gelir. Seçilmiş il yönetimlerini bu şekilde görevden almak, yalnızca kişilere dönük bir tasarruf değil, doğrudan örgüt iradesine yönelmiş bir tasfiye girişimidir."

"BU TOPRAKLARDAN ÇIKANLARA AÇIK ÇAĞRI"

Bu kararın ardında yer alan, özellikle bu topraklardan çıkanlara açık çağrımızdır; buyursunlar memleketlerine gelsinler, Tunceli'nin iradesine dair sözü olan varsa, bunu halkın ve örgütün karşısında söylesinler. Siyasetlerini de halkın yüzüne bakarak yapsınlar. Pir Sultan Abdal'ın sözünü hatırlayarak, 'Ne mutlu eğri zamanda doğru yerde durabilene'."

Mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini dile getiren Gündoğan, "Buradan bütün üyelerimize, partimize gönül veren yurttaşlarımıza ve demokrasiye inanan herkese açıkça sesleniyoruz; hiçbir arkadaşımız umutsuzluğa kapılmasın, hiçbir üyemiz kendisini yalnız hissetmesin. Gücümüzü saraylardan, binalardan, koltuklardan değil; örgütümüzden, halkımızdan ve haklılığımızdan alıyoruz. Biz bir bütünüz ve bu bütünlüğü parçalamaya dönük hiçbir girişim Tunceli'de karşılık bulmayacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da halkın sorunlarını dile getirmeye, örgütlü çalışmayı büyütmeye ve halkın iradesini savunmaya devam edeceğiz. Birlik ve dayanışmamızı koruyarak, sağduyuyla ama kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Yol cümleden uludur. O yol ki bizde bir, sürek binbir. Biz de bu süreğin içinde haktan, hakikatten, örgüt iradesinden, halkın onurundan ve topraklarımızın boyun eğmeyen demokratik hafızasından yana yürümeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Tunceli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP Tunceli İl Başkanı Gündoğan Görevden Alındı - Son Dakika

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