CHP Van'da İmamoğlu İçin İmza Kampanyası

(VAN) - CHP Van İl Örgütü, partinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı imza kampanyası kapsamında şehrin çeşitli noktalarında stantlar açtı.

CHP'nin Türkiye çapında başlattığı kampanyaya destek vermek amacıyla Van'nın işlek noktalarında kurulan stantlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İl ve ilçe gençlik kolları üyelerinin görev yaptığı stantlarda, demokrasi vurgusu yapıldı. CHP Parti Okulu Van İl Koordinatörü Ercan Demirci, şunları söyledi:

"Bugün burada biz demokrasiye sahip çıkmak üzere çalışma yürütüyoruz. Bu bir imza kampanyasıdır. Genel Merkezimizin 81 il ve 973 ilçede başlattığı imza kampanyası çerçevesinde Van'da iki ayrı noktada stant açtık. Bu stantlarda hem erken seçim vurgusu yapıyoruz çünkü artık Türkiye gerçekten bir erken seçime gitmek zorunda. Adaletsizlik, hukuksuzluklar dayanılır gibi değil, kaldırılabilir tolere edilebilir durumdan fersah fersah uzaklaşmış durumdayız. Halk adalet ve özgürlük istiyor. Biz de bunun için imza kampanyası yürütüyoruz. Türkiye geneli 30 milyon imza toplanabileceğini tahmin ediyoruz. Van halkının imza kampanyasına çok büyük ilgisi var. Yoldan geçen her vatandaş böylesi bir erken seçim, Ekrem İmamoğlu ve kayyumlara karşı yapılan bu haksızlıkların telafisi için bir imza kampanyasını başlattığımızı duyunca insanlar duyarsız kalmıyorlar, gelip imza atıyorlar. Van halkı erken seçim ve özgürlüklerin yanında duruyor."

"İlk gün 5 bin imza topladık"

CHP Van İl Kadın Kolları Başkanı Beyhan Aslan, "Vatandaşın ilgisi yoğun, çok güzel gidiyor. Vatandaş neye imza attığının çok farkında. Bu bireysel bir tepki değil ülkemizin meselesi, ülkenin aynı anda verdiği bir tepki, toplumsal bir dayanışma içerisindeyiz. Çok yoğun geçiyor. Bir günde 5 binden fazla imza toplandı. Her şey yolunda, çok güzel gidiyor" dedi.