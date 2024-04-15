CHP'ye oy veren işçilerin maaşları ödenmedi iddiası - Son Dakika
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Yerel

CHP'ye oy veren işçilerin maaşları ödenmedi iddiası

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Yarbaşı Belediyesi'nde bazı işçilerin maaşlarının CHP'ye oy verdikleri gerekçesiyle ödenmediği iddia edildi.

15.04.2024 15:09  Güncelleme: 15:16
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BURHAN DEMİRCİOĞLU

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den AKP'ye geçen Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Yarbaşı Belediyesi'nde bazı işçilerin maaşının CHP'ye oy verdikleri gerekçesiyle ödenmediğini ileri süren eski Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar, "Belediye personellerimizin içerisinden 3 kişinin maaşları hiç yatmamıştır arkadaşlar. Bunlar 'gerçek belediyecilik' diyorlardı, evet gerçek belediyecilik buysa arkadaşlar, emekçinin alın terini ödememekse biz bunu burada protesto etmek için toplandık" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Yarbaşı Belediyesi, CHP'den AKP'ye geçti. Eski Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar, partisinin Belde Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada; CHP'ye oy verdiği gerekçesiyle bazı belediye çalışanlarının maaşlarının ödenmediğini ileri sürerek, şunları söyledi:

"Bugün edindiğimiz bilgiye göre belediye personellerimizin içerisinden 3 kişinin maaşları hiç yatmamıştır arkadaşlar. Bunlar 'gerçek belediyecilik' diyorlardı, evet gerçek belediyecilik buysa arkadaşlar,emekçinin alın terini ödememekse biz bunu burada protesto etmek için toplandık. Şu anda arkadaşlarımızın maaşları yatmadı, yani bir gruplaşma var. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren arkadaşlarımızın maaşları ilk günde ödenmedi. Bugün ayın 15'inde arkadaşlarımız evinin giderlerini karşılamak için markete gittiklerinde bir baktılar ki maaşları ödenmemiş. Bu insanların suçu, bu emekçilerin suçu Mustafa Kaynar'a, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermek mi? Bu gibi olayları biz protesto ediyoruz, emekçinin maaşının alın teri soğumadan verilmesi gerekiyordu ve şimdiki başkanı da bu konuda hem eleştiriyoruz hem de kınıyoruz arkadaşlar. Emeklerinizi alacaksınız, bunu gerekirse Meclis'e kadar da taşıyacağız."

"MAAŞIM YOK"

Belediye işçisi Fikret Mart, "25 yıldır personelim, kadrolu personelim. Sabah hesabıma baktım maaşım yok, CHP 'ye oy verdim diye. Şu anda olsa Mustafa Kaynar'ın aynı şekilde arkasındayım, aynı şekilde partiliyim" dedi. Bir başka işçi Kenan Köksal ise "CHP'ye oy verdiğim için, Mustafa Kaynar'ın arkasında durduğum için bu maaşımın kesinti olması... Yine söylediğimiz gibi arkadaşımızın söylediği gibi bugün Mustafa başkan aday olsun yine arkasındayım" şeklinde konuştu.

Bir partili vatandaş da " Bu belediye kuruldu kurulalı daha böyle bir işçi maaşı kesilmemiş. Başkan gelmiş, başkan birisinin maaşını kesmemiş daha. 25 seneden beri maaş kesilmemiş" dedi.

CHP\'ye oy veren işçilerin maaşları ödenmedi iddiası
Kaynak: ANKA

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