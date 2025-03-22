CHP Yozgat İl Başkanı: 'Haksızlığa, Hukuksuzluğa Boyun Eğmeyeceğiz' - Son Dakika
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CHP Yozgat İl Başkanı: 'Haksızlığa, Hukuksuzluğa Boyun Eğmeyeceğiz'

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CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yapılan saldırılara karşı partilerinin direnişini vurguladı. 16 milyon İstanbullunun iradesine sahip çıkacaklarını belirten Yaşar, haksızlık ve hukuksuzluklara karşı duracaklarını ifade etti.

22.03.2025 22:24  Güncelleme: 01:33
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Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, il binasında gençlerin katılımıyla  düzenlediği basın toplantısında, "Öcalan'ı cezaevinden çıkaracaksanız, cezaevine bir terörist lazım. Onu da ne yapalım? Cumhuriyet Halk Partisi'nden en azından bir terörist olsun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olsun anlayışına boyun eğmeyeceğiz" dedi.

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından vatandaşların parti teşkilatlarını ziyaret ederek desteklerini bildirdiklerini aktardı. Yaşar, akşam iftar sonrasında gençlerin de aralarında bulunduğu vatandaşlarla bir araya geldi.

Yaşar, yaptığı açıklamada, "Bugün yine gündem hepinizin malum olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 16 milyon İstanbullunun seçtiği belediye başkanına ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılan saldırılar, itibarsızlaştırmalar 16 milyon İstanbullunun seçtiği belediye başkanına kamuoyunun, Türkiye'nin cumhurbaşkanı aday adayı olarak gördüğü, seçileceğine de çok emin olduğu, arkasında çok büyük bir halk desteğinin olduğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na ve halkın iradesine el konulmaya çalışılmaktadır" diye konuştu.

"16 milyonun iradesine hep birlikte sahip çıkacağız"

16 milyonun iradesine hep birlikte sahip çıkacaklarını aktaran Yaşar, şunları söyledi:

"Biz Cumhuriyet Halk Partisi ve Yozgat İl Örgütü olarak, biz bu haksızlığa, biz bu hukuksuzluğa sonuna kadar karşıyız, teslim olmayacağız. Herkes yargılanabilir, herkes sorgulanabilir. Ama 16 milyon İstanbullunun seçtiği dünyanın birçok ülkesinden büyük İstanbul'un belediye başkanlığı itibarsızlaştırmaya ya da 16 milyonun iradesine hep birlikte sahip çıkacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nden, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerinden terörist çıkarmaya uğraşan bir algı var. Biz bunu kabul etmiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi devleti kuran, Cumhuriyet'i kuran partidir. Asla teflon tava gibidir, Cumhuriyet Halk Partisi'ne kir bulaşmaz. Herkes sorgulanabilir, herkes yargılanabilir ama bunlar bu şekilde de kaçacak ya da ifadeye gelmeyecek bir konumda olmayan belediye başkanlarımız teker teker sabahın erken saatinde gözaltına alınıyor, günlerce sorguda bekletiliyor, haksız, hukuksuz, adaletsiz bir şekilde. Hem kamuoyu hem Türkiye bundan hepimiz zarar görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz Yozgat'tan, Bozok Yaylası'ndan ses yükseltiyoruz. Biz bu haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe boyun eğmeyeceğiz, teslim olmayacağız. Bütün yasal haklarımızı demokratik çerçeveler içerisinde sonuna kadar kullanacağız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak hep şunu söylüyoruz; hak, hukuk, adalet diyoruz. Biz hakkı, hukuku, adaleti kimsenin gasp etmesine müsaade etmeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün örgütleri, 81 ilde, 980 ilçede Cumhuriyet Halk Partisi ayaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi, cumhuriyetine, demokrasisine, sonuna kadar sahip çıkacaktır. Kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ni itibarsızlaştırmaya çalışmasın. 40 bin kişinin katili, bebek katili Öcalan'ı Meclis'e gelsin umut hakkını kullansın, PKK'yı lağvetsin diyorlar. Yetmiyor kurucu lider, kurucu önder diyorlar. Daha sonra dönüyorlar Cumhuriyet Halk Partisi'ni teröristlerle bir arada göstermeye çalışıyorlar. Tabii ki Öcalan'ı cezaevinden çıkaracaksanız, cezaevine bir terörist lazım. Onu da ne yapalım? Cumhuriyet Halk Partisi'nden en azından bir terörist olsun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olsun anlayışına boyun eğmeyeceğiz. Biz bu haksızlıkların, biz bu zulmün her zaman karşısında olacağız. Hiç kimse moralini bozmasın. Hiç kimse ensesini karartmasın. Bir Cumhuriyet Halk Partili varsa umut var demektir. Cumhuriyet Halk Partilinin nefes aldığı her yerde umut var demektir. Umudumuzu karartmayacağız. Biz bu haksızlıklara boyun eğmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Abdullah Yaşar, Yerel Yönetim, Politika, İstanbul, 3-sayfa, Yozgat, Yerel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP Yozgat İl Başkanı: 'Haksızlığa, Hukuksuzluğa Boyun Eğmeyeceğiz' - Son Dakika

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