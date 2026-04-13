Devrek'te Birlik ve Beraberlik Programına Katılan CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural'dan İmamoğlu Vurgusu

(ZONGULDAK) - CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural ve il yönetimi, Devrek ilçesinde düzenlenen birlik ve beraberlik programında partililerle bir araya geldi.

CHP Devrek İlçe Başkanlığınca organize edilen programda konuşan Dural, partilileri selamlayarak Devrek teşkilatıyla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Programa ev sahipliği yapan Uğur Dikenli ve ilçe yönetimine teşekkür eden Dural, parti örgütlerinin sahadaki çalışmalarının önemine dikkati çekti.

CHP'nin örgütlü yapısının en büyük gücü olduğunu vurgulayan Dural, il ve ilçe teşkilatlarının uyum içinde yürüttüğü çalışmaların siyasi başarı açısından belirleyici olduğunu ifade etti.

Dural, yerel siyasete ilişkin değerlendirmelerde bulunarak Devrek'te partisinin yeniden belediye yönetiminde söz sahibi olacağına inandıklarını belirtti.

İlçe örgütünün sahadaki çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade eden Dural, "Cumhuriyet yolunda güçlü bir mücadele ortaya koyacağız. Devrek'te partimizin yeniden yerel yönetimi kazanacağına inanıyoruz. Örgütümüzün kararlı çalışması bu hedefe ulaşmamızda belirleyici olacaktır" dedi.

"Mücadeleden kaçanlar olabilir ama biz yolumuza devam ediyoruz"

Konuşmasında parti içi dayanışmanın önemine değinen Devrim Dural, zor dönemlerde ortaya çıkan dağılma eğilimlerine karşı örgütsel birlik mesajı verdi. CHP kadrolarının her koşulda sahada ve vatandaşın yanında olduğunu vurgulayan Dural, siyasi mücadelenin yalnızca seçim dönemlerine sıkışmadığını, sürekli bir emek ve örgütlülük gerektirdiğini bildirdi.

Sahada aktif görev alan örgütlerin CHP'nin temel gücünü oluşturduğunu aktaran Dural, şunları söyledi:

"Ben her zaman şuna inanıyorum: Birlik ve beraberliğimiz ne kadar güçlü olursa, mücadelemiz de o kadar etkili ve kararlı olur. Ancak bu bağ zayıfladığında, doğal olarak siyasi mücadelemizin gücü de azalır. Bu yüzden tüm parti üyelerimizin kişisel düşünce farklılıklarını bir kenara bırakarak aynı hedef etrafında kenetlenmesi gerektiğini özellikle vurguluyorum."

Siyasi mücadele elbette her zaman kolay değildir. Zaman zaman zorluklar yaşanır, baskılar artar, moral düşüklükleri olabilir ya da farklı tutumlar ortaya çıkabilir. Böyle dönemlerde bazı arkadaşlarımız geri çekilme eğilimi gösterebilir, hatta partiden uzaklaşmayı düşünebilir. Ama ben açıkça söylüyorum ki Cumhuriyet Halk Partililik böyle bir duruşu kabul etmez. Bizim yol arkadaşlarımız, hangi şart altında olursa olsun mücadelenin içinde kalır, sorumluluk almaktan geri durmaz ve inandığı değerler uğruna çalışmaya devam eder.

CHP'nin sahadaki varlığı sadece seçim dönemlerine ya da siyasi faaliyetlere indirgenemez. Bizim varlığımız aynı zamanda toplumsal bir sorumluluktur. Halkın içinde olmak, sorunları yerinde görmek, çözüm üretmek ve vatandaşla sürekli temas halinde kalmak bizim asli görevimizdir. Bu nedenle tüm yol arkadaşlarımı birlik içinde hareket etmeye, dayanışmayı güçlendirmeye ve ortak hedefler doğrultusunda daha kararlı bir şekilde çalışmaya davet ediyorum."

Dural, konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görev sürecine ve seçimlerde elde ettiği desteğe dikkat çekerek, İmamoğlu'nun göreve gelmesinin geniş bir toplumsal iradeyi yansıttığını vurguladı.

İstanbul seçimlerinin Türkiye açısından önemli bir demokratik dönüm noktası olduğunu ifade eden Dural, seçim sonucunun halkın sandık aracılığıyla ortaya koyduğu güçlü iradenin açık bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

Kamuoyunu yanıltmaya yönelik söylemler

İmamoğlu'nun siyasi sürecine de değinen Dural, CHP örgütlerinin ve parti kadrolarının bu süreçte dayanışma içinde hareket ettiğini ifade etti. Parti içindeki birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Dural, yaşanan süreçlerin zorluklarına rağmen örgütlü mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca Dural, Silivri'de bulunan İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının süreci sürdürdüğünü ifade ederek, bu dönemde parti olarak dayanışmanın daha da güçlendirilmesi gerektiğini, ortak hedefler doğrultusunda hareket etmenin önem taşıdığını dile getirdi.

CHP'i Dural, İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında gündeme getirilen iddiaları eleştirerek, ortaya atılan rakamların gerçeği yansıtmadığını savundu. "560 milyar liralık yolsuzluk" iddialarına da değinen Dural, İBB'nin toplam bütçesinin yaklaşık 450 milyar lira olduğunu hatırlatarak, bu tür söylemlerin kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu ileri sürdü.

Programın sonunda Dural ve il yönetimi partililerle bir araya gelerek Devrek'teki örgüt çalışmaları ve saha faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Teşkilatın mevcut durumu, yürütülen çalışmalar ve gelecek döneme ilişkin hedefler üzerine görüş alışverişi yapılırken, birlik ve koordinasyon vurgusu öne çıktı.