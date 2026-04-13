Devrek'te Birlik ve Beraberlik Programına Katılan CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural'dan İmamoğlu Vurgusu

13.04.2026 10:43  Güncelleme: 11:46
CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, Devrek ilçesindeki birlik ve beraberlik programında partililere seslendi. Dural, parti örgütlerinin sahadaki çalışmalarının önemine vurgu yaptı ve yerel siyasette başarı için örgütlü yapının gücünü öne çıkardı.

(ZONGULDAK) - CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural ve il yönetimi, Devrek ilçesinde düzenlenen birlik ve beraberlik programında partililerle bir araya geldi.

CHP Devrek İlçe Başkanlığınca organize edilen programda konuşan Dural, partilileri selamlayarak Devrek teşkilatıyla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Programa ev sahipliği yapan Uğur Dikenli ve ilçe yönetimine teşekkür eden Dural, parti örgütlerinin sahadaki çalışmalarının önemine dikkati çekti.

CHP'nin örgütlü yapısının en büyük gücü olduğunu vurgulayan Dural, il ve ilçe teşkilatlarının uyum içinde yürüttüğü çalışmaların siyasi başarı açısından belirleyici olduğunu ifade etti.

Dural, yerel siyasete ilişkin değerlendirmelerde bulunarak Devrek'te partisinin yeniden belediye yönetiminde söz sahibi olacağına inandıklarını belirtti.

İlçe örgütünün sahadaki çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade eden Dural, "Cumhuriyet yolunda güçlü bir mücadele ortaya koyacağız. Devrek'te partimizin yeniden yerel yönetimi kazanacağına inanıyoruz. Örgütümüzün kararlı çalışması bu hedefe ulaşmamızda belirleyici olacaktır" dedi.

"Mücadeleden kaçanlar olabilir ama biz yolumuza devam ediyoruz"

Konuşmasında parti içi dayanışmanın önemine değinen Devrim Dural, zor dönemlerde ortaya çıkan dağılma eğilimlerine karşı örgütsel birlik mesajı verdi. CHP kadrolarının her koşulda sahada ve vatandaşın yanında olduğunu vurgulayan Dural, siyasi mücadelenin yalnızca seçim dönemlerine sıkışmadığını, sürekli bir emek ve örgütlülük gerektirdiğini bildirdi.

Sahada aktif görev alan örgütlerin CHP'nin temel gücünü oluşturduğunu aktaran Dural, şunları söyledi:

"Ben her zaman şuna inanıyorum: Birlik ve beraberliğimiz ne kadar güçlü olursa, mücadelemiz de o kadar etkili ve kararlı olur. Ancak bu bağ zayıfladığında, doğal olarak siyasi mücadelemizin gücü de azalır. Bu yüzden tüm parti üyelerimizin kişisel düşünce farklılıklarını bir kenara bırakarak aynı hedef etrafında kenetlenmesi gerektiğini özellikle vurguluyorum."

Siyasi mücadele elbette her zaman kolay değildir. Zaman zaman zorluklar yaşanır, baskılar artar, moral düşüklükleri olabilir ya da farklı tutumlar ortaya çıkabilir. Böyle dönemlerde bazı arkadaşlarımız geri çekilme eğilimi gösterebilir, hatta partiden uzaklaşmayı düşünebilir. Ama ben açıkça söylüyorum ki Cumhuriyet Halk Partililik böyle bir duruşu kabul etmez. Bizim yol arkadaşlarımız, hangi şart altında olursa olsun mücadelenin içinde kalır, sorumluluk almaktan geri durmaz ve inandığı değerler uğruna çalışmaya devam eder.

CHP'nin sahadaki varlığı sadece seçim dönemlerine ya da siyasi faaliyetlere indirgenemez. Bizim varlığımız aynı zamanda toplumsal bir sorumluluktur. Halkın içinde olmak, sorunları yerinde görmek, çözüm üretmek ve vatandaşla sürekli temas halinde kalmak bizim asli görevimizdir. Bu nedenle tüm yol arkadaşlarımı birlik içinde hareket etmeye, dayanışmayı güçlendirmeye ve ortak hedefler doğrultusunda daha kararlı bir şekilde çalışmaya davet ediyorum."

Dural, konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görev sürecine ve seçimlerde elde ettiği desteğe dikkat çekerek, İmamoğlu'nun göreve gelmesinin geniş bir toplumsal iradeyi yansıttığını vurguladı.

İstanbul seçimlerinin Türkiye açısından önemli bir demokratik dönüm noktası olduğunu ifade eden Dural, seçim sonucunun halkın sandık aracılığıyla ortaya koyduğu güçlü iradenin açık bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

Kamuoyunu yanıltmaya yönelik söylemler

İmamoğlu'nun siyasi sürecine de değinen Dural, CHP örgütlerinin ve parti kadrolarının bu süreçte dayanışma içinde hareket ettiğini ifade etti. Parti içindeki birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Dural, yaşanan süreçlerin zorluklarına rağmen örgütlü mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca Dural, Silivri'de bulunan İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının süreci sürdürdüğünü ifade ederek, bu dönemde parti olarak dayanışmanın daha da güçlendirilmesi gerektiğini, ortak hedefler doğrultusunda hareket etmenin önem taşıdığını dile getirdi.

CHP'i Dural, İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında gündeme getirilen iddiaları eleştirerek, ortaya atılan rakamların gerçeği yansıtmadığını savundu. "560 milyar liralık yolsuzluk" iddialarına da değinen Dural, İBB'nin toplam bütçesinin yaklaşık 450 milyar lira olduğunu hatırlatarak, bu tür söylemlerin kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu ileri sürdü.

Programın sonunda Dural ve il yönetimi partililerle bir araya gelerek Devrek'teki örgüt çalışmaları ve saha faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Teşkilatın mevcut durumu, yürütülen çalışmalar ve gelecek döneme ilişkin hedefler üzerine görüş alışverişi yapılırken, birlik ve koordinasyon vurgusu öne çıktı.

Kaynak: ANKA

Gümrükte dev operasyon 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı Gümrükte dev operasyon! 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı
Trump’tan Brezilyalı dövüşçüye: Çok yakışıklı bir adamsın, model olabilirsin Trump'tan Brezilyalı dövüşçüye: Çok yakışıklı bir adamsın, model olabilirsin
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
Aydın’da evde patlama sonrası yangın çıktı engelli Arda Umut öldü, annesi yaralandı Aydın'da evde patlama sonrası yangın çıktı; engelli Arda Umut öldü, annesi yaralandı
Milyonlar kullanıyordu Bu telefonların fişi resmen çekiliyor Milyonlar kullanıyordu! Bu telefonların fişi resmen çekiliyor
İsrail’den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
ABD basını yazdı İşte barış masasını deviren 3 neden ABD basını yazdı! İşte barış masasını deviren 3 neden
Hande Erçel’in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi Hande Erçel'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi

11:03
Öcalan’dan Bahçeli’ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
Öcalan'dan Bahçeli'ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
10:56
Arda Turan hayatının maçına çıkıyor
Arda Turan hayatının maçına çıkıyor
10:19
Tek yumruk darbesiyle hayatı karardı, verilen cezaya aileden sert tepki
Tek yumruk darbesiyle hayatı karardı, verilen cezaya aileden sert tepki
10:19
Trump beklediği İran desteğini buldu: Diğer ülkeler de katılacak
Trump beklediği İran desteğini buldu: Diğer ülkeler de katılacak
09:54
Dün gece futbol tarihinin en güzel gollerinden biri atıldı: Puskas kesin gibi
Dün gece futbol tarihinin en güzel gollerinden biri atıldı: Puskas kesin gibi
09:43
ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir
ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir
09:31
Yemek sipariş platformlarında yeni dönem Zorunlu ek bedellere son verildi
Yemek sipariş platformlarında yeni dönem! Zorunlu ek bedellere son verildi
09:11
Macaristan’da seçimi kazanan Magyar’ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
Macaristan'da seçimi kazanan Magyar'ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
