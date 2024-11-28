Çiçekdağı Belediyespor, Filistin İçin Özel Forma ile Mücadele Ediyor - Son Dakika
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Çiçekdağı Belediyespor, Filistin İçin Özel Forma ile Mücadele Ediyor

Çiçekdağı Belediyespor Kulübü, Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekmek amacıyla özel yapım Filistin bayrağının renklerini taşıyan formalarla amatör futbol müsabakalarına katılıyor. Kulüp ve taraftarlar, barış mesajı vererek uluslararası bir farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

28.11.2024 17:46
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- Bu takımın formasında Filistin bayrağı var

KIRŞEHİR - Çiçekdağı Belediye spor Kulübü, Amatör Küme maçlarında Filistin'de yaşanan zulüm karşısında duyarlılık oluşturmak için özel yapım Filistin bayrağının renklerinin yer aldığı formayla mücadele ediyor.

Çiçekdağı Belediyespor Kulübü'nde futbolcular, siyah renkteki forma üzerine işlenmiş Filistin bayrağıyla sahada yer alırken, Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu da 'Filistin ve dünyada barış' sloganını kullandıklarını söyledi. Belediye Başkanı Hakanoğlu, "Çiçekdağı Belediyespor, bu yıl Filistin'e destek olmak amacıyla 1. Amatör Küme futbol müsabakalarında özel tasarlanmış formalar ile yer alacak. Siyah renkte ve üzerinde Filistin bayrağının yer aldığı formalarla mücadele edeceğiz. İsrail'in, Filistin halkına uyguladığı soykırımı protesto ediyoruz. Formalar, sadece spor sahalarında değil aynı zamanda uluslararası vicdanda bir farkındalık mesajı taşıyor" diye konuştu.

Futbolcu Abdülbaki Alp ise Filistin'de ve dünyada barış istediklerini belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çiçekdağı Belediyespor, Filistin İçin Özel Forma ile Mücadele Ediyor - Son Dakika

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