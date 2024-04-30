Kırşehir'de öğrenciler deprem konulu tiyatro oyunu sergiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kırşehir'de öğrenciler deprem konulu tiyatro oyunu sergiledi

Kırşehir\'de öğrenciler deprem konulu tiyatro oyunu sergiledi

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Kim Depremden Korkar' adlı tiyatro oyununu sergiledi. Oyunda deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrasına dair yapılması gerekenler anlatıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü, çocukların deprem konusunda bilinçlenmesinin önemine vurgu yaparak, bu tür faaliyetlerin devam edeceğini belirtti.

30.04.2024 09:56  Güncelleme: 09:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri; 'Kim Depremden Korkar' adlı tiyatro oyunu sergiledi.

Çiçekdağı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri tarafından ilçe okul öncesi öğrencilerine yönelik 'Kim Korkar Depremden' adlı oyun sahnelendi. Deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrasına dair yapılması gerekenler oyunlaştırılarak öğrencilere anlatıldı. Çiçekdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sağlam ise oyunu izledikten sonra yaptığı açıklamada ilçede çocukların deprem deyince kafasında nelerin canlandığını bilmenin kendileri için önemli olduğunu ve bu tür faaliyetlere devam edeceklerini söyledi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Çiçekdağı, Kırşehir, Deprem, Çocuk, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırşehir'de öğrenciler deprem konulu tiyatro oyunu sergiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:34 23 Nisan’da erkek öğrencilere etek giydirip peçe taktırdılar Öğretmenlere soruşturma açıldı 23 Nisan'da erkek öğrencilere etek giydirip peçe taktırdılar! Öğretmenlere soruşturma açıldı
08:49 Fahiş fiyatlar sonrası bakanlık neşteri vurdu 8 firmaya ceza kesildi, ihracata kısıtlama getirildi Fahiş fiyatlar sonrası bakanlık neşteri vurdu! 8 firmaya ceza kesildi, ihracata kısıtlama getirildi
08:30 İstanbul Valiliği’nden 1 Mayıs için toplu ulaşıma kısıtlama kararı İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs için toplu ulaşıma kısıtlama kararı
08:12 Simit fiyat tarifesinde Ticaret Bakanlığı’nın onayı zorunlu hale getirildi Simit fiyat tarifesinde Ticaret Bakanlığı'nın onayı zorunlu hale getirildi
23:13 Bülent Arınç, Özgür Özel’le olan anısını ilk kez anlattı: O benim kahramanım Bülent Arınç, Özgür Özel'le olan anısını ilk kez anlattı: O benim kahramanım
09:52 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’nin Avrupa’dan elediği takımı da satın alıyor Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin Avrupa'dan elediği takımı da satın alıyor
09:31 Lewandowski eski günlerine döndü 6 gollü çılgın maçın galibi Barcelona Lewandowski eski günlerine döndü! 6 gollü çılgın maçın galibi Barcelona
09:28 Elektronik sigara kullanan gençlerin idrarında kurşun ve uranyum bulundu Elektronik sigara kullanan gençlerin idrarında kurşun ve uranyum bulundu
09:03 Arda Güler’e “Süper Lig’de en çok beğendiğin futbolcu kim“ diye soruldu 1 saniye bile düşünmeden yanıt verdi Arda Güler'e "Süper Lig'de en çok beğendiğin futbolcu kim?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden yanıt verdi
08:51 6 suç örgütü daha çökertildi Elebaşılar dahil 46 gözaltı 6 suç örgütü daha çökertildi! Elebaşılar dahil 46 gözaltı
08:47 Seda Bakan’ın baby shower çıkışı ortalığı kasıp kavurdu Yorum üstüne yorum yağıyor Seda Bakan'ın baby shower çıkışı ortalığı kasıp kavurdu! Yorum üstüne yorum yağıyor
07:47 TBMM’de Anayasa mesaisi bugün başlıyor Kurtulmuş ilk olarak Özgür Özel ile görüşecek TBMM'de Anayasa mesaisi bugün başlıyor! Kurtulmuş ilk olarak Özgür Özel ile görüşecek
07:41 Nihal Candan’ın tahliyesine müşteki avukatlarından itiraz Nihal Candan'ın tahliyesine müşteki avukatlarından itiraz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 10:24:24. #1.12#
SON DAKİKA: Kırşehir'de öğrenciler deprem konulu tiyatro oyunu sergiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement