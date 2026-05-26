Cide\'de Kurban Bayramı yoğunluğu

Cide'de Kurban Bayramı sebebiyle nüfus 10 kat artarak 100 bine ulaştı, trafik durma noktasına geldi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Kurban Bayramı tatili için memleketlerine gelen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk ile ilçe nüfusu 10 kat arttı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Kurban Bayramı tatili için başta İstanbul olmak üzere diğer illerden gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturuyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bulan vatandaşlar, ilçeye geldi. Binlerce araç sebebiyle Cide ilçesine ilçede tüm park alanları doldu. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu Cide ilçesinde yaşanan yoğunluk nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Bayram öncesi memleketlerine gelen vatandaşlar sebebiyle 10 bin nüfuslu Cide ilçesinin nüfusunun 100 bine ulaştığı belirtildi. Batı Karadeniz Bölgesi'de deniz turizmiyle ön plana çıkan Cide'de, Ginolu koyu, sahillerde de yoğunluk yaşanıyor.

Tosya ilçesinde de Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kurban Bayramı tatili için memleketlerine gelen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk sebebiyle trafikte aksamalar yaşanıyor. Çok sayıda aracın giriş yaptığı Tosya ilçesinde de ekipler, trafiğin akışını sağlayabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Cide ilçesi sakinlerinden Ahmet Uçkan, "Normal şartlarda bizim gibi ilçelerde trafik çok fazla olmuyor. Ancak bayram ve yaz vakitlerinde çok fazla trafik oluyor. Bu özellikle burada yaşayanları etkiliyor. İstanbul'da yaşayanlar genelde bu duruma alışkın ama biz değiliz. Bu bayramda ne hikmetse diğer bayramlara göre daha fazla bir yoğunluk var. İstanbul'dakiler 10 dakikalık yere 2 saatte gidiyorlar ama biz buna alışkın değiliz. Trafik olunca gitmek istediğimiz yere 10 dakika ya da 15 dakika geç gitmek bizi zorluyor. Sadece trafik değil, karşıdan karşıya geçmek bile şu anda problem. Sadece araçlar için değil, yayalar da yürümekte zorluk çekiyor" dedi.

İlçe sakinlerinden Bülent Gencer ise, "İstanbul'dan çıkan arkadaşlar memleketlerine geliyor. Muhakkak her yerde şu anda trafik var. İstanbul'dan Cide'ye gelenler sebebiyle ilçemizde trafik oluyor. Özellikle benim otogardan çarşıya gidip dönmem 20 dakikayı buldu. Normalde 2 dakikada gittiğimiz bir yol. Bir de park sorunu da yaşanıyor. Millet, 'evlerimizin önüne aracımızı park edemiyoruz' diyorlar. Çift taraflı parklar yapılmış. Az önce ambulans denk geldi, çarşıya giderken sıkıntı çekti" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ekonomi, Trafik, Yaşam, Yerel, Son Dakika

