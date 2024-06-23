Cide ilçesi, Kurban Bayramı tatilinde yoğunluk yaşadı

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Kastamonu'nun Cide ilçesi, 9 günlük Kurban Bayramı tatilini geçirmek isteyen vatandaşların akınına uğradı. İlçeyi ziyaret eden vatandaşlar hem denizin hem de doğanın tadını çıkardı.

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen ya da tatil yapmak isteyen vatandaşlar, Kastamonu'da yoğunluk oluşturdu. Kastamonu'nun 22 bin nüfuslu Cide ilçesi de 9 günlük bayram tatilinde, farklı şehirden gelen vatandaşların akınına uğradı. İlçeyi ziyaret eden vatandaşların birçoğu denizde yüzme fırsatı buldu. Bazı vatandaşlar ise doğal güzellikleri ile mest eden ilçede yaylaları ziyaret etti. İlçeye yolcu taşımacılığı yapan 5 otobüs firması ise tam kapasite çalışarak yoğunluğa yetişmeye çalıştı.

"Yoldan karşıya geçmek için 15 dakika beklediğimiz bile oldu"

Bayram tatili için Cide ilçesine gelen Ersin Yavuz, "Cide ilçesi her yıl geldiğimiz yer. Her sene yoğunluk artıyor. Geçen yıllara göre daha yoğun. Yoldan karşıya geçmek için 15 dakika beklediğimiz bile oldu. Doğası ile çok güzel bir yer. Rüzgar bazen deniz turizmine yer vermese de denizi de çok güzel. Severek geliyoruz. Yeşil ile mavinin buluştuğu yer. Kurban Bayramı'nın da yaza gelmesi sebebiyle aşırı bir yoğunluk var. Küçük bir ilçe olduğu için trafik sorun oluyor. Gelinip gezilecek bir yer. Herkese en az bir kere burada tatil yapmalarını tavsiye ederim" dedi. - KASTAMONU