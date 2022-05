'Çiftçiler Günü' halaylarla kutlandı - Son Dakika

'Çiftçiler Günü' halaylarla kutlandı

Sivas Ziraat Odası tarafından 14 Mayıs Dünya Çiftçiler günü halaylarla kutlandı

SİVAS - Sivas Ziraat Odası tarafından 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü münasebetiyle Şehit Adem Koç İlkokulu Bahçesi'nde kutlama programı gerçekleştirildi. Programa Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, Sivas Orman İşletme Müdürü Sefa Duman, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, Baro Başkanı Fatih Sevim, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Karaköy'ün yanı sıra çok sayıda il protokolü, çiftçiler ve öğrenciler katıldı.

" İnsanlık besine ve beslenmeye muhtaçtır"

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşan Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, "14 Mayıs 1946 tarihinde kurulan Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu Dünya Çiftçiler Gününün başlangıcı olarak anılır. Çiftçi ve üreticiyi, yani gerçek efendileri yeniden layık olduğu yerlere taşımak ve uluslararası platformlarda seslerini duyurmak, etkinlik ve organizasyonlarını düzenlemek ve sorunlarını çözmek amacıyla İFAB'ın yerine 29 Mart 2011 tarihinde Dünya Çiftçileri Örgütü kurulmuştur. Yaşamın gerçeğidir beslenmek, her ne şart altında olursa olsun, insanlık besine ve beslenmeye muhtaçtır. İlk insanlık tarihinden günümüze kadar değişik evrelerden geçen beslenme ile hayatın devam edişi aslında biyolojik olarak pek farklılık göstermemektedir. Eski devirlerde toplayıcılık ve avcılık, ardından hayvanların evcilleştirilmesi ve bitkilerin kültüre alınması dediğimiz bilinçli olarak yetiştiricilik yapılması sonucunda bugünlere gelmiş bulunuyoruz.

"Herkes içerde kalırken çiftçimiz halkı için çalışmıştır"

Çiftçilerin pandemi döneminde büyük emek sarf ettiğini kaydeden Çetindağ, "Çiftçimiz 2020 yılından itibaren dünyada etkisini gösteren ve her ülkede insanların dışarı çıkmasını engelleyen pandemi döneminde vatandaşlarımızın gıdaya erişiminin sağlanması için kendini riske atarak dışarı çıkmış ve üretime ara vermeden devam etmiştir. Herkes içerde kalırken çiftçimiz halkı için çalışmıştır. İşte asıl kahramanlarımız çiftçilerimizin günüdür 14 Mayıs, yoğun çaba ile üretilen, tıpkı bir çocuk olarak gördüğü ekinlerine, meyvelerine sebzelerine ve çiftlik hayvanlarına bakan ana babaların yani çiftçilerin günüdür 14 Mayıs. Bal, peynir, yumurta, et, deyip geçmeyin. Hepsi bin bir emeğin ürünüdür, nazlıdır ekinler soğuktan donar, sıcaktan yanar, susuzluktan kurur, doludan zarar görür. Çiftçilerimizin sıkıntıları büyüktür. Her türlü zorluğa karşı üretimden vazgeçmeyen çiftçimiz desteklenmelidir. Çiftçimizin kullanmış olduğu tarımsal girdiler ve tarım finansmanı artmasına rağmen çiftçimizin ürünü yeteri düzeyde artmamış ve tarımsal desteklemelerde çiftçimize yeterli gelmemektedir. Acil olarak çiftçilerimize yapılan tarımsal desteklemeler artırılarak makul seviyelere çekilmeli çiftçi girdileri sübvanse edilmelidir. Aksi takdirde çiftçimiz üretemez duruma gelecektir. Köylerde genç nüfusu tutamıyoruz" dedi.