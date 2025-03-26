Çiftçiler Sulama Ücretlerine Karşı Eylem Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çiftçiler Sulama Ücretlerine Karşı Eylem Düzenledi

Geniş Video İzle

Suruç'ta çiftçiler, artan sulama ücretlerini protesto etti, tabut taşıyarak tepkilerini gösterdiler.

26.03.2025 04:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ŞANLIURFA)- Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde çiftçiler, 2025 yılı sulama ücretlerine tepki göstermek amacıyla Toplu Gündeş Sulama Birliği önünde bir araya geldi. Pamuk için dönüm başına 2.900 TL, mısır için 2.175 TL, hububat için ise 1.160 TL olarak belirlenen yeni sulama ücretlerinin üretimi sürdürülemez hale getirdiğini vurgulayan çiftçiler, tepkilerini göstermek için "Suruç Çiftçisi Öldü" yazılı bir tabut taşıdı.

Eyleme Şanlıurfa Ziraat Mühendisleri Odası, Suruç Ziraat Odası, Şanlıurfa Barosu, Suruç Esnaf ve Sanatkarlar Odası, ziraat mühendisleri ve zirai ilaç bayi temsilcileri de destek verdi.

Çiftçiler, tabutu yaklaşık 2 kilometre taşıyarak Devlet Su İşleri (DSİ) 15. Bölge Müdürlüğü'nün nizamiye kapısı önüne bırakmak istedi. Ancak çevik kuvvet ekipleri çiftçilerin yürüyüşüne izin vermedi. Bunun üzerine çiftçi temsilcilerinden oluşan küçük bir grup, tabutu DSİ önüne götürerek tepkilerini dile getirdi. Grup daha sonra geri dönerek eylemi sonlandırdı.

Eyleme katılan çiftçiler, artan sulama ücretlerinin tarımsal üretimi imkansız hale getirdiğini belirterek, yetkililerden sulama ücretlerinin düşürülmesini ve çiftçilere destek sağlanmasını talep etti. Çiftçiler, taleplerinin karşılanmaması halinde eylemlerine devam edeceklerini duyurdu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Tarım, Yerel, Yaşam, Suruç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çiftçiler Sulama Ücretlerine Karşı Eylem Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İletişim Başkanlığı’ndan Bahçeli’nin entübe edildiği iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan Bahçeli'nin entübe edildiği iddiasına yalanlama
Abdülkerim Durmaz’dan olay yaratacak Muslera sözleri Abdülkerim Durmaz'dan olay yaratacak Muslera sözleri
Kara yollarında bayram tedbirleri Trafik AUS’tan anlık takip edilecek Kara yollarında bayram tedbirleri! Trafik AUS'tan anlık takip edilecek
Özgür Özel’den Mehmet Şimşek için çok sert sözler Özgür Özel'den Mehmet Şimşek için çok sert sözler
5 ay sonra takım buldu Ryan Kent’in yeni adresine çok şaşıracaksınız 5 ay sonra takım buldu! Ryan Kent'in yeni adresine çok şaşıracaksınız
Başkan vekili seçiminde ilginç anlar Meclis Başkanı epey sinirlendi Başkan vekili seçiminde ilginç anlar! Meclis Başkanı epey sinirlendi
Beylikdüzü Belediyesi’nde başkan vekili belli oldu Beylikdüzü Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu
Ankara kulisleri sarsan ihtimal: Kılıçdaroğlu, CHP’nin başına geçebilir Ankara kulisleri sarsan ihtimal: Kılıçdaroğlu, CHP'nin başına geçebilir
Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
Trump’tan övgü dolu sözler: Türkiye iyi bir ülke, Erdoğan da iyi bir lider Trump'tan övgü dolu sözler: Türkiye iyi bir ülke, Erdoğan da iyi bir lider
5 ay sonra takım buldu Ryan Kent’in yeni adresine çok şaşıracaksınız 5 ay sonra takım buldu! Ryan Kent'in yeni adresine çok şaşıracaksınız

10:23 Başkan vekili seçiminde ilginç anlar Meclis Başkanı epey sinirlendi Başkan vekili seçiminde ilginç anlar! Meclis Başkanı epey sinirlendi
10:06 Beylikdüzü Belediyesi’nde başkan vekili belli oldu Beylikdüzü Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu
08:53 Ankara kulisleri sarsan ihtimal: Kılıçdaroğlu, CHP’nin başına geçebilir Ankara kulisleri sarsan ihtimal: Kılıçdaroğlu, CHP'nin başına geçebilir
07:42 Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
07:27 Trump’tan övgü dolu sözler: Türkiye iyi bir ülke, Erdoğan da iyi bir lider Trump'tan övgü dolu sözler: Türkiye iyi bir ülke, Erdoğan da iyi bir lider
15:39 5 ay sonra takım buldu Ryan Kent’in yeni adresine çok şaşıracaksınız 5 ay sonra takım buldu! Ryan Kent'in yeni adresine çok şaşıracaksınız
15:16 Özgür Özel’den Mehmet Şimşek için çok sert sözler Özgür Özel'den Mehmet Şimşek için çok sert sözler
15:13 Kara yollarında bayram tedbirleri Trafik AUS’tan anlık takip edilecek Kara yollarında bayram tedbirleri! Trafik AUS'tan anlık takip edilecek
14:26 Abdülkerim Durmaz’dan olay yaratacak Muslera sözleri Abdülkerim Durmaz'dan olay yaratacak Muslera sözleri
14:21 İletişim Başkanlığı’ndan Bahçeli’nin entübe edildiği iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan Bahçeli'nin entübe edildiği iddiasına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 10:42:06. #7.13#
SON DAKİKA: Çiftçiler Sulama Ücretlerine Karşı Eylem Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement