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Çiftçilerden mazot desteği için Başkan Fatma Şahin'e teşekkür

GAZİANTEP - Çiftçiler, mazot desteğini erkene çekerek tarımsal üretime katkı sağlayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti. Üreticiler, mazot desteğinin öne çekilmesiyle, ekim sezonunun daha planlı bir şekilde yürütülmesine imkan sağlayacağını belirtti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 2024 yılı mazot desteğinin çiftçilere erken tarihte ulaştırılması için aldığı karar ile çiftçilerin takdirini kazandı. Tarım alanlarında verimliliği artırmak ve çiftçilerin üretim imkanlarını iyileştirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Şahin, bu sefer Nizip ilçesindeki kırsal mahallelerde çiftçilerle bir araya geldi.

Nizip'teki ziyaretinde çiftçilerle buluşan Başkan Şahin, üreticilerin karşılaştığı zorlukları yerinde dinledi. Çiftçilerin mazot desteği, aşılama, yem desteği, sulama projeleri, fide, fidan ve tohum yardımları gibi birçok konuda dile getirdiği taleplerin hızlı bir şekilde değerlendirilmesi ise bölgede büyük memnuniyet oluşturdu.

Çiftçilerin tek beklentisi tarım desteklerinin aynı şekilde devam etmesi yönünde

Başkan Fatma Şahin, kırsal mahalleleri gezerken, sadece mazot desteğiyle sınırlı kalmayıp, çiftçilerin her alandaki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalara devam edeceklerini vurguladı, bu tür desteklerin tarımsal faaliyetlerin sürekliliği açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Çiftçiler ise Başkan Fatma Şahin'in tarıma verdiği önemi ve sorunlarına gösterdiği ilgiyi memnuniyetle karşıladıklarını dile getirirken, bu tür desteklerin devam etmesi yönündeki beklentilerini de paylaştı.

Bu kapsamda 20 yıldır çiftçilikle geçimini sağladığını belirten Abdülkadir Öztürk, "Zeytin ve Antep fıstığı üretiyorum. Başkanımız Fatma Şahin bugün köyümüzü ziyaret etti. Kendisinin tarım alanında bizlere birçok desteği bulunuyor. Bunlardan bazıları mazot ve gübre desteği. Kendisine yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Göreve geldiği günden bu yana çiftçilere olan desteğini bizlerden hiç esirgemedi" dedi.

Çiftçi Ali Palamut, yaşının 58 olduğunu ve yaklaşık 40 yıldır Nizip'te çiftçilik yaptığını anlatarak, "Fıstık, zeytin ve incir üretimi yapıyorum. 2 yıldır Başkanımız Fatma Şahin sağ olsun bizlere mazot desteği veriyor. Bu yıl üçüncüsünü alacağız. Kırsal kesim çiftçisinin maddi kaynakları genelde kısıtlıdır. Mazot desteği sayesinde tarım alanlarımızın ihtiyaçlarını daha rahat ve doğru zamanda görebiliyoruz" diye konuştu.

35 yıldır çiftçilikle uğraştığını dile getiren Mehmet Kıllı, "Çiftçilik benim baba mesleğim. Bu mesleği devam ettirmek istiyorum. Başkanım Fatma Şahin, sağ olsun 2 yıldır bize mazot desteği veriyor, yaramıza merhem oluyor, dar zamanda bizi kolluyor" ifadelerini kullandı.

Ahmet Palamut ise kendisini bildi bileli çiftçilik yaptığını söyleyerek, "Başkan Fatma Şahin'in geleneksel hale getirdiği mazot desteğinin çiftçiye ilaç gibi geldiğini söyleyebilirim. Başkanımız bu yıl da mazot desteğinin tarihini öne çekti. Bu da ekimimizi daha planlı ve doğru yapmamıza imkan tanıyacak" şeklinde konuştu.

Çocukluğundan bu yana çiftçilikle uğraşan Mürsel Özdemir de Gaziantep Büyükşehir'in verdiği mazot desteği ile arazilerini daha rahat sürdüklerini aktararak, "Çoğu çiftçimiz mazot parası bulamıyor. Dolayısıyla mazot desteği bizlere nefes oluyor" diye konuştu.