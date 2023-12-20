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Çiftçilere TAKE Projesi Kapsamında Ceviz Fidanı Dağıtıldı - Son Dakika
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Çiftçilere TAKE Projesi Kapsamında Ceviz Fidanı Dağıtıldı

Bilecik Valiliği himayesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi' (TAKE) projesi kapsamında Gölpazarı ilçesinde ceviz fidanı dağıtım töreni düzenlendi. Çiftçilere hibeli olarak 12 bin 500 adet ceviz fidanı verildi.

Çiftçilere TAKE Projesi Kapsamında Ceviz Fidanı Dağıtıldı
20.12.2023 - 11:38,
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Çiftçilere, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" (TAKE) projesi çerçvesinde ceviz fidanı dağıtıldı.

Bilecik Valiliği himayesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, "TAKE" projesi kapsamında Gölpazarı ilçesinde ceviz fidanı dağıtım töreni düzenlendi. Törene, İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Gölpazarı Kaymakamı Alparslan Sözen, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, siyasi parti temsilcileri ve çiftçiler katıldı. Çiftçilere hibeli olarak 12 bin 500 adet ceviz fidanı verildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Çiftçilere TAKE Projesi Kapsamında Ceviz Fidanı Dağıtıldı - Son Dakika
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