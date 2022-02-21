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Çiftçilik ve hayvancılık yaparak 3 çocuklarını okuttular - Son Dakika

Çiftçilik ve hayvancılık yaparak 3 çocuklarını okuttular

21.02.2022 12:02
Çiftçilik ve hayvancılık yaparak 3 çocuklarını okuttular

Kütahya'da Ömer ve Huriye Yılmaz çifti hayvancılık ve çiftçilik yaparak 3 çocuğunu okutup iş güç sahibi yaptı.

Kütahya'da Ömer ve Huriye Yılmaz çifti hayvancılık ve çiftçilik yaparak 3 çocuğunu okutup iş güç sahibi yaptı.

Önceden köy olan Merkez Zığra Mahallesi'nde çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan Ömer Yılmaz (58) ve Huriye Yılmaz (52) çifti 3 çocuğunu okutup öğretmen olmalarını sağladı. Oğullardan Murat Yılmaz Emet ilçesine bağılı Örencik köyünde İngilizce öğretmeni, Hüseyin Yılmaz Konya'da Türkçe öğretmenliği görevini yürütürken, diğer oğlu İbrahim Yılmaz da Kilis'e İngilizce Öğretmeni olarak atandı.

Oğullarına her fırsatta okumanın önemini anlatan fedakar baba Ömer Yılmaz, içinde yarım kalan eğitim aşkını çocuklarına aşılamak için sürekli çocuklarını okumaya teşvik ettiğini, onların başarısı ile gurur duyduğunu söyledi. (EFE-) - KÜTAHYA

Çiftçilik ve hayvancılık yaparak 3 çocuklarını okuttular

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Ömer Yılmaz, İngilizce, Öğretmen, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çiftçilik ve hayvancılık yaparak 3 çocuklarını okuttular - Son Dakika


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