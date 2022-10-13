Çiftçiye taklit gübre uyarısı - Son Dakika
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Çiftçiye taklit gübre uyarısı

13.10.2022 11:35
Çiftçiye taklit gübre uyarısı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından piyasaya sürülebilecek taklit gübreler hakkında üreticiye uyarı yapıldı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından piyasaya sürülebilecek taklit gübreler hakkında üreticiye uyarı yapıldı.

Son dönemde kimyevi gübre çeşitlerindeki fiyat artışları nedeniyle piyasa hareketliliğini fırsat bilen kötü niyetli kişilerin geçmiş yıllarda olduğu gibi yine piyasaya sahte ve taklit ürün çıkarabilme ihtimaline karşı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü üreticiyi uyarıyor. Fırsatçıların geçtiğimiz yıllarda üretici firmalar tarafından yetkilendirilmemiş dağıtıcılar vasıtasıyla piyasaya yaptığı ürün dağıtımını, bu sene de gerçekleştirebileceği belirtildi.

Ambalaj etiket bilgileri ve fiziksel görünümleri itibariyle taklit gübre olduğu ayırt edilemeyen ürünler ancak analizler sonucu belirleniyor. Taklit gübrelerin analizlerinin sonucunda etiket bilgileriyle uyumlu bitki besin elementleri hatta hiçbir bitki besin maddesi bulunmuyor. Bunun yanında, çiftçilerin, ucuz olduğu gerekçesiyle farklı kişilerde faturasız gübre alarak kullanmalarının mağduriyet oluşturacağı konusunda uyarı yapıldı. Çiftçilerimizin mağdur olmamaları için seyyar olarak pazarlanan gübrelerden almamaları, Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği mevzuatına uygun şekilde Gübre Takip Sistemi (GTS) üzerinden yapılan satışları tercih etmeleri belirtildi.

Çiftçilerin; sabit, yerleri bilinen, İl Müdürlüğü tarafından Gübre Dağıtıcılık Belgesi ile izin verilen, üretici firmaların bayisi olan ve bu belgeleri istenildiğinde ibraz edebilen yerlerden alışveriş yapması konusunda uyarıda bulunuldu. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çiftçiye taklit gübre uyarısı - Son Dakika

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