Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakcı\'dan Yapılan Çalışmalar Hakkında Açıklama

Yerel

Eskişehir'in Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakcı, göreve geldikten sonra yaptığı çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Konakcı, seçimi kazanır kazanmaz vakit kaybetmeden projelere başladığını, çalışmaları hızlandırdığını belirtti. Çifteler ilçesi genelinde yapılan çalışmaları anlatan Konakcı, "Kilit, parke ve bordür taşları döşenerek ilçenin yolları daha da modern ve sorunsuz hale geliyor. Yaklaşık 2 ay boyunca Kör Hasan mahallesine tankerlerle su taşınarak sağlanan su ihtiyacını daha kalıcı bir çözümle gidermek için Zafer Hamit mahallesinden 12 kilometrelik bir hat çekilmesi planlanıp, çalışmalar tamamlanmıştır. Bu hat çalışması sayesinde Kör Hasan mahallesinin su sorunu çözülmüştür" açıklamasını yaptı.

Park ve bahçe çalışmalarının da hızlandığı belirten Başkan Zehra Konakçı, "Belediye ekiplerinin cadde, sokak, park ve bahçelerdeki çevre düzenlemeleri, çimlerin biçilmesi, temizlik ve çiçek dikim çalışmaları da hızlanarak ilçede dikkat çeker hale geldi. Çifteler hamamının da halkın kullanımına açılması için faaliyetlere başlandı. Belediyemiz tarafından Sakarya başı mesire alanında kurulumu yapılan büfeler kiraya verildi. Kiralamak isteyen vatandaşlar ihaleye katılarak satış noktalarına sahip oldu" dedi.

Vatandaşların talepleri ihmal edilmiyor

Cambazların kantar talebinin yerine geldiğini belirten Konacı, "İlçe hayvan pazarı için 3 tonluk kantar alınarak kurulumu gerçekleştirildi. Artık vatandaşlar hayvanların ağırlıklarını kantarda tartarak pazarlık yapabileceklerini ve kantarda yapılan ağırlık ölçüleri ile alım-satım işlemleri daha şeffaf ve adaletli bir şekilde gerçekleştirilebilecekler. Vatandaşlarımızın talebi üzerine duraklar konularak, halkımızın ulaşımı kolaylaştırılmıştır. Ayrıca eski neslin hayallerinde bir anı olarak kalan ve yeni neslin heyecanla beklediği Gökgöz'e tramplen koyularak halkımızın yüzmesi için açıldı. Keyifli vakit geçirmek adına eskiden olduğu gibi tekrar halkını Gökgöz'ün berrak suyu ile buluşturuldu." ifadelerini kullandı.

Ailelerin bebek sevincine ortak olunuyor

Başkan Zehra Konakcı, Çifteler'de dünyaya gelen her bebeğin, ilçeye, bereket, mutluluk ve huzur getirdiğini anlatarak, "Hoş Geldin Bebek" projemiz ile hem ailelerin mutluluğunu paylaşıyor, hem de bebeğin ihtiyaçlarının içinde bulunduğu anne-bebek çantasını hediye ediyor.-" ifadelerini kullanarak ailelerin yanlarında olduklarını belirtti.

Artık sokak hayvanları susuz kalmayacak

"Artık sokak hayvanları susuz kalmayacak" diyerek Çifteler Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında ilçede yaşayan sokak hayvanlarının su ihtiyaçları için belirlenen yerlere "Su Kabı" yerleştirdiği belirten Belediye Başkanı Zehra Konakcı, sokak hayvanlarına yönelik geliştirilen bu projeyle hayvanların bir nevi de olsa koruma altına alınmasının planlandığını, ilçede uygun görülen yerlere su kaplarının yerleştirildiğini ifade etti. - ESKİŞEHİR