Çiftlerden Özel Tarih Tercihi: 12.12.2024 - Son Dakika
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Yerel

Çiftlerden Özel Tarih Tercihi: 12.12.2024

Çiftlerden Özel Tarih Tercihi: 12.12.2024

Hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler, nikah günlerinin özel olmasını amacıyla '12.12.2024' tarihini seçerek nikah salonlarında yoğunluk oluşturdu. Çeşitli çiftler bu tarihi seçme nedenlerini özel anlarını taçlandırma isteği olarak dile getirdi.

12.12.2024 15:19  Güncelleme: 15:22
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Hayatlarını bileştirerek dünyaevine girmek isteyen çiftler, nikah günlerinin özel olmasını istedikleri için '12.12.2024' tarihini tercih ederken, nikah salonlarında da yoğunluk oluştu.

Nikah günlerinin '12.12.2024' olmasını isteyen çiftler, nikah salonlarında yoğunluk oluşturdu. Nikahı için özel bir tarih olmasını istediğini söyleyen Esra Değirmenci, "Bu özel anımızı özel bir tarihle taçlandırmak istedik. O yüzden de bu tarihi seçtik" dedi.

Selçuk Değirmenci de, "Bugün özel ve güzel bir gün. Biz de bu özel günümüzü böyle özel bir tarihle taçlandırdık" ifadelerine yer verdi.

Sıralı gelen günlerde daha fazla yoğunluk olduğunu söyleyen Kocasinan Belediyesi Nikah Memuru Alper Çandıroğlu ise, "Bu şekilde sıralı gelen günlerde yoğunluk oluyor. 12.12.2024 tarihi kış dönemine gelmesine rağmen ki çiftler için her gün özel ama böyle sıralı gelen günlerde de hem bizim hem de çiftler için özel oluyor ve bu günleri istiyorlar. Biz de olabildiğince salonumuzun saatleri el verdiği sürece yardımcı olmaya çalışıyoruz. Diğer günlere nazaran daha yoğun bir gün. Birçok çiftimiz 12.12'yi tercih ettiler. Bugün 12 nikahımız vardı öğleden öncesinde ve bu saatten sonra da yine devam edeceğiz nikahlara. Çiftlerimize bu mutlu günlerinde de şahitlik etmiş oluyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çiftlerden Özel Tarih Tercihi: 12.12.2024 - Son Dakika

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