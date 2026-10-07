Ciğer kebabında ocak başına geçen kadın ustalar Şanlıurfa\'da ilgi görüyor

Şanlıurfa'da erkek ustalarla özdeşleşen ciğer ve kebap kültüründe kadın ustalar da ocak başına geçti. Ciğerin hazırlanmasından pişirilmesine ve müşteriye servis edilmesine kadar kadın ustalar, hünerleriyle dikkat çekiyor.

Şanlıurfa'nın dünyaca ünlü yöresel lezzetlerinden ciğer kebabı, bu kez kadın ustaların elinden hazırlanıyor. Kentte kadınlar, geleneksel ciğer hazırlama, pişirme ve servis aktif görev üstleniyor. Günün erken saatlerinde iş başı yapan kadın ustalar, ciğerleri titizlikle temizleyip hazırladıktan sonra ocak başına geçiyor. Şişlere dizilen ciğerleri köz ocakta pişiren ustalar, hazırladıkları kebapları müşterilere servis ediyor.

Kadın ustalar, yalnızca pişirme ve servisle sınırlı kalmayarak işletmenin farklı bölümlerinde de görev yapıyor. Ciğerin hazırlanması, siparişlerin takibi ve müşterilerin taleplerinin karşılanması gibi birçok iş kadılar tarafından yürütülüyor. Şanlıurfa'da uzun yıllardır erkek ustalarla anılan ciğer ve kebap kültüründe kadınların da ocak başında yer alması, müşterilerin ilgisini çekiyor. Kendi işletmesini kurarak yaklaşık 5 yıldır ocak başında ter döken Sibel Altuncu, mesleğini çok sevdiğini söyledi.

Kadınlar daha becerikli

Kadın elinin değdiği her şeyin lezzetli olduğunu dile getiren Altuncu, "Mesleği seviyorum, daha önce başka yerlerde de yaptım. Şimdi kendi mekanımı açtım. Ekseriya hep erkeklerin elinden ciğer yemiştik, şimdi de kadınların ellerinden bir ciğer yemek istedim. Kadının elinin değdiği her şey lezzetli olur, daha güzel olur, daha temiz olur, daha titiz olur. Erkekleri kötüleme amaçlı söylemiyorum ama kadınlar biraz daha becerikli, daha lezzetli yaparlar diye düşünüyorum. Kadınlar erkeklere göre biraz daha dayanıklılar. Kadınlar daha farklı, yapamayacağı başaramayacağı işler yoktur diye düşünüyorum. O yüzden ben kendime böyle bir meslek seçtim. Bütün kadın arkadaşlarımın hepsine öneririm" dedi.

Kendisi gibi bu yolda ilerlemek isteyen bütün kadınlara yardımcı olmaya hazır olduğunu belirten Altuncu, "Benden sonra restoran ve bunun gibi yerler açmak isteyen arkadaşlarımız olursa tabii ki ben de desteklerim. Kadının ciğere elini vurması demek lezzet demektir, kadının bir mekan işletmesi demek tabii ki aynı zamanda temizlik demektir" ifadelerini kullandı.

Kadın usta gördüklerinde şaşırıyorlar

Ocağın başında bir kadın usta görenlerin çok şaşırdığını ve olumlu dönüşler aldığını belirten Altuncu, "Gördükleri zaman biraz tuhaflarına gidiyor. Hem doğramayı yapıyorum, hem saplamayı yapıyorum, hem ocağa geçince biraz diyorlar ki helal olsun size, bu konuda beceriklisiniz, maşallah yapıyorsunuz. Mesela geçen bir tane abimiz gelmişti, bana biber bırakmıştı. O abi dedi ki abla ben hayatımda ilk defa bir kadının hani ciğer sapladığını gördüm, pişirdiğini gördüm, doğramasını gördüm, tebrik ediyorum. Bir insan tarafından ayrı tebrik edilmek güzel, kendime daha fazla özgüven duyuyorum. Daha çok ilgileniyorum, daha çok çalışıyorum, daha lezzetli yapmaya çalışıyorum" diye konuştu.