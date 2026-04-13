Çiğli Arıtma Tesisi'nde Bir İşçinin Yaşamını Yitirmesi İzmir'de Meclis Gündeminde.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile AK Partili üyeler arasında Çiğli Arıtma Tesisi'ndeki işçi ölümü ve belediyenin kredi süreçleri üzerinden tartışmalar yaşandı. Oturumda ayrıca meclis yönetimi ve komisyon üyeleri yeniden belirlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin nisan ayı olağan meclis toplantısı, İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay başkanlığında Kültürpark'ta Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıda, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nde hayatını kaybeden işçi Sabri Kılınç'ın ölümüyle ilgili verilen soru önergesi ve belediyenin kredi süreçlerine yönelik tartışmalar gündeme geldi. Oturumda yeni dönemin meclis yönetimi ve ihtisas komisyonları da belirlendi.

Meclis Toplantısında AK Parti Çiğli Meclis Üyesi Özgür Kaner, Çiğli Arıtma Tesisi'nde hayatını kaybeden işçi Sabri Kılınç'ın ölümü hakkında soru önergesi verdi. Kaner, Kılınç ailesinin kaza sonrasında vinci kendisinin tutması, hayatını kaybeden işçi için idari anlamda tedbirler alınıp alınmadığı, kaza sırasında işçinin yalnız olması gibi iddiaları gündeme getirdi.

"Hayatını kaybeden bir arkadaşımızın üzerinden başka menfaatler sağlama çabası var"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Partili Kaner'in iddialarına yanıt verdi. Tugay konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Hayatını kaybetmiş bir kişinin ailesine üzüntü yaşatmamaya dikkat ediyoruz. Böyle konularda bazı kişiler konuları istismar etmeyi görev sayıyor. Olayın olduğu andan itibaren, İZSU'dan arkadaşlarımız ve baba, vincin oraya gelmesini sağlayan kişilerdir. Olay henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Çünkü olay yeri onun görev yeri değildir, anlaşılmaz bir şekilde bulunuyor. O araçla neden oraya gittiği bilinmemektedir. Gündüz saatlerinde 14.30 civarında meydana gelen bir olaydır. Mesai bitiminde geri dönmeyip nerede olduğu araştırılıp, takip sistemiyle araç bulunmuştur. Vinç babasının eşliğinde arkadaşlarımız tarafından çağrıldı. Müdahale edilmesi için başka bir vinç çağrıldı. Aile o vince para ödemedi. Ne yazık ki hayatını kaybeden bir arkadaşımızın üzerinden başka menfaatler sağlama çabasını biz ancak edebimizle, sessizlikle karşılayıp adli soruşturmanın tamamlanmasını bekliyoruz."

"CHP'lileri birbirine düşürmek için bir taktik bu"

AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay arasında "Ahmet Yılmaz" tartışması yaşandı. AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Ahmet Yılmaz ile ilgili bir iddia ortaya atarak, "CHP Kemalpaşa İlçe Başkanının İZDOĞA'da kamyon şoförü olarak başladığı bilgisi var. Sizin döneminizde başlamış" dedi.

Başkan Tugay ise, "Benim dönemimde başlamadı. O pozisyondayken ilçe başkanı seçiliyor ama bir süre sonra işi bırakıyor. Bu yanlış bilgiler size kimden geliyor?" dedi. Atmaca, "Bize bilgiler CHP'lilerden geliyor" ifadelerine yer verdi. Tugay ise, "Bize isim verir misiniz? CHP'lileri birbirine düşürmek için bir taktik bu. Hiçbir CHP'li böyle bir iftirayı kendi partilisine atmaz. Bu başka bir şey. Bu meclis bunları konuşacağınız yer değil" dedi. Atmaca, "07 BLD 73 plakalı araç kime ait? Bu aracı sizin bürokrasinizden birinin kullandığına dair bir bilgi var elimizde" dedi. Tugay ise, "07'li bir aracın bizde ne işi var? Bu böyle salla yapıştır bir durum oldu. Yapmayın Allah aşkına" diyerek tepkisini ortaya koydu.

"Buradan birileri arayıp 'Yapmadın' dedi"

Atıksu Arıtma Tesis için bakanlıklar tarafından onaylanmayan kredilerini gündeme getirerek, kredilerin AK Partililer tarafından engellendiğini öne süren Tugay, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'e zarar vermek isteyen siyasetçilerin süreçleri engellediğini söyleyen Tugay, "İki yılı aşkın süredir çamur ve çürütme ve kurutma tesisi için yurtdışı bankalarıyla yaptığımız anlaşmalar Maliye Bakanlığı'nda onay beklediğini de biliyor olmalısınız. SGK vergi borcu olduğu için onaylanmıyor demeyin; çünkü o yönetmelik bizim anlaşmalarımızdan bir yıl sonra çıktı. Bu açık bir çifte standart. Bunları bize değil, başka yerlere sorun. Bizim hesabını veremeyeceğimiz işimiz yok. Bizde bunları aramayın. Siz başka yerlere bakın. Bu şehrin Şakran'ı için kredi anlaşması yaptık neden onaylamadınız onu söyleyin. Bunu kendi partinize sorun. Siyasilerin engellediğini biliyorum. İzmir'in İzmir'e hizmet etmekten başka, İzmir'e zarar vermek için çalışan vekilleri, siyasetçileri Ankara'da bakanlıklarda bu iş olmasın diye çaba gösteriyorlar. Açıklayamayacağınız şeyi konuşmayın. 2 yıldan uzun süredir Şakran'ın, Dikili'nin arıtmaları ile ilgili kredileri bakanlıklarınız neden onaylamadı. Ben bakan bey ile kendim görüştüm. Kendisi talimat verdi 'Bu arkadaşlarımıza gereken onayı verin' diye. Buradan birileri arayıp 'Yapmadın' dedi."

Yönetimde görev alacak isimler belirlendi

Oturumda meclis birinci ve ikinci başkan vekilleri, meclis divan katipleri, encümen üyeleri, ihtisas komisyonları üyelerinin kapalı oy usulü seçimi yapıldı. CHP'de grup başkan vekili ve grup sözcüsü değişti. CHP Grup Başkan Vekili Yağmur Yurdakul Özkan, CHP Grup Sözcüsü Candaş Yeter oldu. Meclis Birinci Başkan Vekilliğine Zafer Levent Yıldır, Meclis İkinci Başkan Vekilliğine ise Elvin Sönmez Güler seçildi. Meclis Divan Katipleri ise CHP'den Bilge Kasırga, Gözde Çelik Özoğul, Ender Beyazyıldırım ve Gizem Çetinkaya Ülker, AK Parti'den ise Emrah Erol ile Abdülhakim Evin oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümen üyeliğine CHP'den Erol Güngör, Şepnem Türe, Ahmet Cemil Balyeli, İpek Kul Bayar ve Kazım Umdular, ESHOT Encümen üyelikleri için CHP'den Mehmet Eren, Erdal Karagöz ve Yakup Yenice seçildi.