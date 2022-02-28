Çiğli Belediyesi "İklim-Nötr ve Akıllı Şehir Niyet Beyanı" listesinde - Son Dakika
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Çiğli Belediyesi "İklim-Nötr ve Akıllı Şehir Niyet Beyanı" listesinde

28.02.2022 12:50
Çiğli Belediyesi "İklim-Nötr ve Akıllı Şehir Niyet Beyanı" listesinde

Çiğli Belediyesi tarafından, Avrupa Komisyonu Misyon Kurulunun 2030 yılına kadar "100 İklim-Nötr ve Akıllı Şehir Niyet Beyanı" çağrısına yapılan başvurunun değerlendirmeye uygun bulunduğu açıklandı.

Çiğli Belediyesi tarafından, Avrupa Komisyonu Misyon Kurulunun 2030 yılına kadar "100 İklim-Nötr ve Akıllı Şehir Niyet Beyanı" çağrısına yapılan başvurunun değerlendirmeye uygun bulunduğu açıklandı.

Avrupa Birliği bünyesinde yürütülen "Ufuk Avrupa Çerçeve" programları kapsamında başlatılan ve 31 Ocak 2022 tarihinde sona eren Şehirler Misyonu'nun Niyet Beyanı çağrısının ilk etap değerlendirme sonuçları açıklandı. Dünyanın farklı ülkelerinden 377 şehrin başvuruda bulunduğu ön incelemelerin ardından, Çiğli Belediyesi'nin de aralarında bulunduğu 362 şehrin başvurusu bir sonraki aşama için değerlendirmeye uygun bulundu. İzmir, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Antalya ve Adana gibi önemli büyükşehirler ile birlikte bu listede yer alan Çiğli Belediyesinin proje dahilindeki 100 şehir arasında yer alıp almayacağı 22 Nisan 2022 tarihinde açıklanacak.

Başkan Gümrükçü: "Global sorunlara da kafa yoruyoruz"

Dünya şehirleriyle iş birliği içerisinde çalışarak insanlığın ortak sorunlarına çözüm üretmek istediklerini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Çiğli Belediyesi olarak, yerel anlamda ürettiğimiz hizmet ve projelerin yanı sıra karşı karşıya olduğumuz global sorunlara da kafa yoruyoruz. Avrupa Birliği bünyesinde, dünya toplumlarının karşı karşıya olduğu zorlukları ele almak ve bu zorlukları bertaraf edebilmek için gerçekçi, ölçülebilir, araştırma ve inovasyona dayalı çözümler geliştirmek amacıyla gerçekleştirilecek çalışmaların bir parçası olmak istiyoruz. Bu doğrultuda 2021-2027 yılları arasında uygulanacak araştırma ve yenilik programı olan 'Ufuk Avrupa Programı' çerçevesinde yapılan çağrıya istinaden yaptığımız ilk etap başvurusu olumlu sonuçlandı. Proje kapsamındaki ilk 100 şehir arasında yer alarak çalışmalara katkı sunmayı canı gönülden istiyoruz" dedi. - İZMİR

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Çiğli Belediyesi, Avrupa Komisyonu, Akıllı Şehir, Nötr, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çiğli Belediyesi 'İklim-Nötr ve Akıllı Şehir Niyet Beyanı' listesinde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çiğli Belediyesi "İklim-Nötr ve Akıllı Şehir Niyet Beyanı" listesinde - Son Dakika
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