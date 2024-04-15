Çiğli Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısında SMA Hastasına Huzur Hakkı Bağışlandı

Çiğli Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısı ikinci birleşimi Başkan Onur Emrah Yıldız yönetiminde gerçekleşti. Huzur haklarının Çiğli'de yaşayan SMA hastası Doruk Çukurcu'ya bağışlanması önerisinin oy birliği ile geçtiği Mecliste; 2023 yılı Faaliyet Raporu da oy çokluğu ile kabul edildi.
Çiğli Meclisi'nde ayrıca; Kıyı ve Ege Belediyeler Birliği Meclisleri ile İzmir Kuş Cenneti Koruma ve Geliştirme Birliği Meclisi üyeleri de belirlendi.
KRİZ, BELEDİYELERİN FAALİYETLERİNİ ETKİLEDİ
Çiğli Belediyesi Nisan ayı ikinci meclis oturumuna; Başkan Onur Emrah Yıldız'ın daveti üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Çiğli İlçe Başkanı Erkan Akar, Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanı Oktay Özdemir ve Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Orhan Yılmaz ile muhtarlar ve çok sayıda vatandaş da katıldı. Başkan Yıldız, 2023 yılı Faaliyet Raporu görüşülmesi sırasında meclis idaresini Başkan Vekili Rıfat Özer'e bıraktı.
Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, faaliyet raporu değerlendirilirken ülke ekonomisinin ve yaşanan olumsuz olayların da göz önünde bulundurulması gerektiğinin altını çizdi. Yıldız, "Faaliyet raporu; son 5 yılda ülkemizin ve bulunduğumuz coğrafyada yaşananlar düşünülerek değerlendirilmeli. Bu 5 yıllık süreçte 30 Ekim'de İzmir'de bir deprem, pandemi ve ardından da tüm ülkemizi etkileyen bir deprem yaşadık. Çiğli Belediyesi bu konuda elinden gelen tüm hassasiyeti göstermiştir. Öte yandan ekonomik kriz, ülkemizi teğet geçmemiştir. Bu nedenle; bizden önceki yönetim faaliyetlerini bu yönde şekillendirmiştir. Herkese teşekkür ederim. Bu faaliyet raporunun da oy birliği ile geçmesi gerektiğine inanıyorum." diye konuştu. 2023 yılı Faaliyet Raporu meclisten oy çokluğu ile geçti.
CHP'Lİ BİNGÖL; "ÇİĞLİ MEMNUN Kİ CHP DEDİ."
Söz alan CHP Grup Başkanvekili Bülent Bingöl, konuşmasında Çiğlililere teşekkür ederek, vatandaşların bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetime taşıdığına vurgu yaptı. Bingöl, "Çiğli'de yaşayan komşularımız, tercihlerini ortaya koydu ve başkan olarak Onur Emrah Yıldız'ı seçti. Faaliyet raporunda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu faaliyet raporu Çiğli halkında da kabul görmüş ki 31 Mart'ta da tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara getirdiler." diye konuştu.
Çiğli Belediye Meclisi yeni dönemin ikinci oy birliğini Çocuk Meclisi'nden sonra; huzur haklarının SMA hastası Doruk'a bağışlanması kararıyla sergiledi. Başkan Yıldız'ın "Çiğlimizde yaşayan SMA hastası bir çocuğumuz var; ismi Doruk. Hayatını daha iyi idame etmesi adına bu ayki iki meclisten alacağımız huzur hakkını Doruk'a hibe etmeyi teklif ediyorum" önerisi, meclis üyeleri tarafından alkışlarla karşılandı.
ÜÇ BİRLİĞİN ÜYELERİ TAMAM
Meclis'te ayrıca 3 birlik için üye seçimi de yapıldı. Kıyı Ege Belediyeler Birliği'ne Abdurrahman Başaran ve Ali Gül, Egemen Eren Çelik asil üye olarak seçilirken; Edibe Tokmak Yılmaz, Bülent Bingöl ve Abdullah Barkın Durmuşçelebi yedek üyeliğe getirildi. Ege Belediyeler Birliği Meclisi'ne Mustafa Bakırcı asil; Volkan Kahya yedek üye seçildi.
İzmir Kuş Cenneti Koruma ve Geliştirme Birliği Meclisi'nin de üyeleri belirlendi. Birliğin meclisine; doğal üyesi olan Başkan Onur Emrah Yıldız dışında Şahin Çalı, Alihaydar Barış Solak, Kadir Önler asil üye olarak seçildi, Alev Koç, Ergül Akkara ve Yeşim Tuncer de yedek üye oldu.
Son Dakika › Yerel › Çiğli Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısında SMA Hastasına Huzur Hakkı Bağışlandı - Son Dakika
Ruanda'da 1994'te yaşanan soykırımın mağdurları, soykırımın uluslararası güçlerin vekalet savaşından kaynaklandığını ve uluslararası toplumun sessiz kaldığını eleştiriyor. Sağ kurtulanlar, soykırımın önlenebilir bir insanlık felaketi olduğuna inanıyor. Soykırımın nedeni toprak ve kaynakların kontrol altına alınması isteği olarak belirtiliyor. Ruanda hükümetinin cezalandırma, inkar ve manipülasyonlarına inanılmaması gerektiği vurgulanıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyet gösteren BTK Akademi, lise ve üniversite öğrencilerine siber güvenlikten yapay zekaya kadar çeşitli konularda eğitimler verecek. İstanbul ve Ankara'nın ardından Anadolu'nun farklı bölgelerinde açılacak programlarla gençlerin bilgi ve birikim düzeylerini artırması hedefleniyor. Eğitimler ücretsiz olarak sunulacak ve katılımcılar sertifika almaya hak kazanacak.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, Ürgüp ilçesinde seçimlerin yenilenmesi kararına ilişkin yaptığı açıklamada, MHP'nin usulsüzlükleri takip ettiğini ve hukuki mücadelede başarılı olduğunu belirtti. Kılıç, seçimlerin 2 Haziran 2024'te yenileneceğini ve MHP'nin adayı Mustafa Öz ile birlikte Ürgüp için çalışacaklarını ifade etti.
Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan'ı ziyaret etti. Ziyarette ilçenin genel durumu ve belediyenin geleceğe yönelik projeleri üzerinde konuşuldu.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ceyhan'da aday gösterdiği Kadir Aydar, mazbatasını alarak görevine başladı. Aydar, binlerce Ceyhanlıya hitap ederek teşekkürlerini iletti ve 112 mahallesinde yoğun şekilde hizmet vereceklerini vurguladı.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde seçimleri kazanarak yeniden başkanlığa seçilen Mikail Sülük mazbatasını aldı. İkinci dönem için mazbatasını alan Sülük, çalışmalara devam edeceklerini belirtti.
Ticaret Bakanlığı, yılın ilk çeyreğinde 14 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı. Türkiye ekonomisinin büyüme gösterdiği ve ihracatın arttığı belirtilen açıklamada, illerdeki ihracat artışlarının yerel kalkınmaya katkı sağladığı ifade edildi.
CHP'li Şükrü Erdem, mazbatasını alarak yeni görevine resmen başladı. Erdem, halka layık olmak için var gücüyle mücadele edeceğini belirtti.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyünde yapılan muhtarlık seçiminde yerel gazeteci Sedat Ceylan, en yakın rakibine 1 oy fark atarak köyün yeni muhtarı seçildi. Ceylan, 6 yıldır ulusal ve yerel haber muhabiri olarak görev yapmaktadır.
Gümüşhane'nin 2 bin 331 nüfusuyla en büyük köyü olan Tekke Köyü'nde 24 yaşındaki Nurican Alkan geçici muhtarlık görevine seçildi. Alkan, gençlerin muhtarlık mesleğine adım atması gerektiğini belirtti.
Türkiye İşçi Partisi'nin Türkiye genelinde kazandığı tek nokta olan Hatay'ın Samandağ ilçesinde seçimi kazanan Belediye Başkanı Emrah Karaçay, mazbatasını alarak göreve başladı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ilk kadın muhtar olan Emine Dönmez, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nu makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Öküzcüoğlu, Dönmez'i tebrik ederek, kadınların önünü açtığı için minnettar olduklarını belirtti. Dönmez ise seçimde az farkla kaybettikten sonra pes etmediğini ve bu seçimde kazandığını söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?