Çiğli'de Mahalle Sinema Günleri "Vizontele" gösterimiyle başladı - Son Dakika
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Çiğli'de Mahalle Sinema Günleri "Vizontele" gösterimiyle başladı

Çiğli\'de Mahalle Sinema Günleri "Vizontele" gösterimiyle başladı
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Çiğli Belediyesi tarafından yaz akşamlarını kültür ve sanatla buluşturmak amacıyla düzenlenen Mahalle Sinema Günleri'nin ilk gösterimi Egekent Mahallesi Tören Alanı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından "Vizontele", mahalle sakinlerine nostalji dolu bir akşam yaşattı.

(İZMİR) - Çiğli Belediyesi tarafından yaz akşamlarını kültür ve sanatla buluşturmak amacıyla düzenlenen Mahalle Sinema Günleri'nin ilk gösterimi Egekent Mahallesi Tören Alanı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından "Vizontele", mahalle sakinlerine nostalji dolu bir akşam yaşattı.

Her yaştan vatandaşın ilgi gösterdiği etkinlikte Egekent Mahallesi Tören Alanı renkli anlara sahne oldu. Patlamış mısırını, çekirdeğini, içeceğini hatta pizzasını alan vatandaşlar, aileleri ve komşularıyla birlikte açık havada sinema keyfi yaşadı. Kahkahaların ve duygu dolu anların yaşandığı gösterimde vatandaşlar, yaz akşamının tadını unutulmaz bir Türk filmi eşliğinde çıkardı.

MAHALLE MAHALLE SİNEMA KEYFİ SÜRECEK

Mahalle kültürünü güçlendirmeyi ve vatandaşları sosyal etkinliklerde buluşturmayı amaçlayan Mahalle Sinema Günleri, farklı mahallelerde devam edecek. Etkinlik takvimi kapsamında 3 Ağustos Pazartesi günü Evka-5 Mahallesi Pazar Yeri'nde "Aile Arasında", 5 Ağustos Çarşamba günü Yakakent Mahallesi'nde "Sen Kiminle Dans Ediyorsun?", 10 Ağustos Pazartesi günü ise Cumhuriyet Mahallesi Pazar Yeri'nde "Deli Dumrul" filmi sinemaseverlerle buluşacak.

BAŞKAN YILDIZ: "MAHALLELERİMİZİ KÜLTÜR VE SANATLA BULUŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Mahalle Sinema Günleri'nin gördüğü yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

"Mahalle Sinema Günleri ile amacımız, yaz akşamlarını sadece bir film gösterimiyle değil; komşuluk ilişkilerini güçlendiren, aileleri aynı ortamda buluşturan sıcak bir mahalle buluşmasına dönüştürmek. İlk gösterimimizde hemşehrilerimizin yoğun katılımı bizleri çok mutlu etti. Çocukların, gençlerin ve büyüklerimizin aynı meydanda bir araya gelmesi, paylaşım ve dayanışma kültürünü de güçlendiriyor. Yaz boyunca farklı mahallelerimizde vatandaşlarımızla buluşmayı sürdürecek, kültür ve sanatı Çiğli'nin her köşesine taşımaya devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimizi yıldızların altında sinema keyfini birlikte yaşamaya davet ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Çiğli'de Mahalle Sinema Günleri 'Vizontele' gösterimiyle başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çiğli'de Mahalle Sinema Günleri "Vizontele" gösterimiyle başladı - Son Dakika
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