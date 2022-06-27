Çiğli'de sandıklar kuruldu, talepler alındı - Son Dakika
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Çiğli'de sandıklar kuruldu, talepler alındı

27.06.2022 13:50
Çiğli'de sandıklar kuruldu, talepler alındı

İzmir'in Çiğli ilçesinde, "Mahalle Bizim Karar Hepimizin" sloganıyla kurulan sandıklara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde, "Mahalle Bizim Karar Hepimizin" sloganıyla kurulan sandıklara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bir yıl sonra yeniden kurulan sandıklara giden vatandaşlar; talep, şikayet ve önerilerini belediye ile paylaştı.

Çiğli Belediyesi, aradan geçen bir yılın ardından 26 mahallenin yanı sıra kentin en işlek noktalarına yeniden sandıklar kurdu. 23-24-25 Haziran tarihlerinde kurulu olan sandıklara giden vatandaşlar, ikamet ettikleri mahalle ve kentin geneliyle ilgili istek, şikayet ve önerilerini sandığa taşıdı. 23-24-25 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen uygulamaya katılım gösteren vatandaşlara taleplerinin alındığına dair SMS gönderildi. Öte yandan sandıklardan çıkan 3 bin 518 talep, belediye bünyesinde kurulan birim tarafından analiz edilecek, CRM sistemine yüklenerek ilgili müdürlükler tarafından takibi yapılacak. Belediyenin yıllık hizmet programlarında ve faaliyet raporlarında da vatandaşların talep ve önerilerine öncelik verileceği belirtildi.

Başkan Gümrükçü: "Ortak akılla yönetiyoruz"

Çiğli'yi daha ileriye taşımak için farklı fikirlere açık olduklarını ifade eden Başkan Gümrükçü, "Göreve gelirken Çiğli'yi katılımcı ve şeffaf belediyecilik prensibiyle yöneteceğimizin sözünü vermiştik. Bu doğrultuda, kentimiz ile ilgili kararları ortak akılla almaya devam ediyoruz. 26 mahallemize ve 3 ana merkeze kurduğumuz sandıklar aracılığıyla üç gün boyunca vatandaşlarımızın dilek, istek ve şikayetlerini kayıt altına aldık. Biz istiyoruz ki Çiğli'yi beraber yönetelim ve el birliğiyle kalkındıralım. Yönetim sürecine katılım ne kadar yüksek olursa kentimizin bugünü ve geleceğiyle ilgili alacağımız kararlardaki hata oranını minimuma indiririz. Uygulamamıza katılım gösteren tüm hemşehrilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Biz birlikte güçlüyüz, birlikte Çiğli'yiz" diye konuştu. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çiğli'de sandıklar kuruldu, talepler alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çiğli'de sandıklar kuruldu, talepler alındı - Son Dakika
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