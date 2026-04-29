Çiğli'de Yılmaz Aksoy Parkı Hizmete Açıldı

(İZMİR) – Çiğli Belediyesi tarafından Atatürk Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Yılmaz Aksoy Parkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış törenine CHP Genel Başkan Yardımcıları Bihlun Tamaylıgil ve Güldem Atabay, CHP CAO Kültür ve Turizm Politikaları Başkanı Seda Ösen Kaya, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, ilçe belediye başkanları, muhtarlar, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "'Yokluk ve zorluk çalışmayanların bahanesi, çalışanların sınavıdır' denilir. Biz son iki yıl boyunca halka hizmet ederken çok büyük sınavlar verdik. İmkanların sınırlı olduğu, çok büyük ihtiyaçların bulunduğu bu dönemde hiçbir zaman kulaklarımızı kapamadık. Her zaman sizlerin ve halkın yanında nefer olmayı, mevcut sorunları çözüp kalıcı eserler bırakmak için ben ve ekip arkadaşlarım canla başla mücadele etmeye devam ettik. Çiğli'de iki yıl sonunda mali ve kurumsal disiplini sağlayarak emeği öncelik haline getirdik. Hemen hemen her mahallemizde eşit ve kalıcı eserler bırakmak için büyük bir gayret içerisindeyiz. Ama bir kere daha bilinmesini isterim ki en çok gurur duyduğumuz iş, Çiğli'de 'Bugün dönüşüm, yarın hayat' adı altında dirençli ve yaşanabilir bir kent bırakmak için çok kısa sürede ve rekor seviyede çok büyük planlı alanlar çalışması yaptık. Bunlarla birlikte iki yıl içerisinde oldukça kentsel ve kültürel projeleri hayata geçirdik. Bugün Yılmaz Aksoy Parkı'nı kazandırmak üzere bir aradayız. Bu tesisler, bu eserler bu mahallelere yeter mi? Elbette ki yetmez. Daha fazlasını, daha güzelini icra etmek için her türlü mücadeleyi ben, meclis üyesi arkadaşlarım ve tüm çalışma arkadaşlarım süratle yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Yıldız, sözlerinin devamında ise "Ben ve tüm kadrolarımız, emin olunuz, sokakta halkın çıkarları doğrultusunda; masa başında veya dört duvar arasında değil, sokağın sesini dinleyerek siyaset yapıyoruz. Hiç kimseyi karşımıza renginden, dilinden, bize oy verip vermemesinden dolayı hakir görmüyoruz. Mümkün olan bütün sorunları yerinde çözmek için de büyük bir azim ve kararlılıkla mücadele ediyoruz. Ama şunu görüyoruz: Sokağa çıktığımızda çok büyük bir isyan var. 'Geçinemiyoruz, yetemiyoruz, yetişemiyoruz. Mutlu değiliz, korkuluyuz, tedirginiz. Bizi bu anlayıştan kurtarın' sesine de kulak kapatmıyoruz. ve şunu söylüyoruz: Mücadelemiz kararlıdır. Çiğli ve İzmir'de demokrasiyi, adil düzeni, fırsat eşitliğini kalıcı hale getirmek için üstümüze ne düşüyorsa, sizlere söz, canla başla, cumhuriyet neferleri olarak devam edeceğimizi bir kere daha bilmenizi istiyoruz" diye konuştu.

Güç: Halkımız için kavga etmeye devam edeceğiz

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ise "İki yıldır ciddi bir mücadele içerisindeyiz. AKP hükümetinin bizim 2024'te birinci parti olmamızdan kaynaklı baskılarının ve partiye yapılan zulümlerin karşılığında biz halka hizmet etmeye devam ediyoruz. Biz mücadelemizi tamamen halkın çıkarları uğruna, halkın çıkarları için yapmaya devam edeceğiz. Bu kadar mali ve siyasi baskıya rağmen kıymetli belediye başkanlarımız, sadece kamu kurumu olarak vatandaşa dokunan belediye başkanı arkadaşlarımız kaldı. O yüzden bizler, Cumhuriyet Halk Partili temsilciler olarak; ahlaklı, vatandaşına dokunan, her zaman onun yanında olan siyasetçiler olarak yolumuza devam edeceğiz. Onlar için mücadele etmeye, halkımız için kavga etmeye devam edeceğiz. Bizler açılış yapmaya, vatandaşların sorununu çözmeye, yolları yapmaya, sağlık sorunuyla ilgili halkın yanında olmaya, çocukların okullarını boya badanasını yapmaya kadar tüm sorunları çözmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Atabay: Parkın güçlüklere rağmen gerçekleştirilmiş olması çok değerli

CHP Genel Başkan Yardımcısı Güldem Atabay da Yılmaz Aksoy Parkı'nın Çiğli'ye hayırlı olmasını dileyerek, "Hem parkınız hayırlı olsun hem çok değerli başkanımız Onur Emrah Bey'in yaptığı bu çok güzel projenin bütün bu güçlüklere rağmen gerçekleştirilmiş olması çok değerli" dedi.

Tamaylıgil: Belediye başkanlarımızla gurur duyuyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil ise Yılmaz Aksoy Parkı'nın Atatürk Mahallesi'ne yakışan güzellikte olduğunu belirterek, "Park demek aslında demokrasi demek. Hani bir yerlerde kapalı kalıp bir araya gelmekten dili, dini, rengi, inancı ne olursa olsun doğanın güzelliğinde, ailenin birliğinde, dostluğun, komşuluğun getirmiş olduğu o dayanışmanın kaynağı parktır, meydandır. Halkçı belediye, Cumhuriyet Halk Partisi de her zaman parkları, meydanları yapmaya devam edecektir. Çünkü halkın sesi farklı çıkar, meydanda çıkar, demokraside çıkar. Halkçı belediyeciliği büyük bir başarıyla yerine getiren belediye başkanlarımızla gurur duyuyoruz. Birileri 2024'te kazandık diye rahatsız oldu ama kusura bakmasınlar, onları daha da rahatsız edeceğiz. Çünkü en yakın zamanda Cumhuriyet Halk Partisi iktidarıyla İzmir'de ve Türkiye'de buluşmuş olacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle parkın açılışı gerçekleştirildi.