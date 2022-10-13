Çığlıklar üzerine fark edildi! Günler önce girdiği sığınaktan bitkin halde çıkarıldı - Son Dakika
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Çığlıklar üzerine fark edildi! Günler önce girdiği sığınaktan bitkin halde çıkarıldı

13.10.2022 10:00

Tekirdağ Çorlu'da yaklaşık 3 gün önce gizlice girdiği bir sitenin sığınağında çığlıklar üzerine fark edilerek aç ve bitkin halde bulunan 20 yaşındaki genç kız, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilerek kadın sığınma evine yerleştirildi.

Alipaşa Mahallesi'nde gizlice lüks bir site bahçesine giren 20 yaşındaki A.Y. isimli genç kız, binalardan birinin sığınağına girdi. Burada 3 gün kaldığı öne sürülen A.Y. attığı çığlıklar üzerine fark edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, aç ve bitkin halde bulunan genç kıza ilk müdahaleyi yaparak, su ve yemek verdi.

SIĞINMA EVİNE YERLEŞTİRİLDİ

Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, tedavisinin ardından taburcu edilerek kadın sığınma evine gönderildi. Öte yandan, genç kızın ailesinden ayrı yaşadığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çığlıklar üzerine fark edildi! Günler önce girdiği sığınaktan bitkin halde çıkarıldı - Son Dakika

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