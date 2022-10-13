Alipaşa Mahallesi'nde gizlice lüks bir site bahçesine giren 20 yaşındaki A.Y. isimli genç kız, binalardan birinin sığınağına girdi. Burada 3 gün kaldığı öne sürülen A.Y. attığı çığlıklar üzerine fark edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, aç ve bitkin halde bulunan genç kıza ilk müdahaleyi yaparak, su ve yemek verdi.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Çığlıklar üzerine fark edildi! Günler önce girdiği sığınaktan bitkin halde çıkarıldı - Son Dakika

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