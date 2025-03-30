Cihan Alptekin, 53. Ölüm Yıldönümünde Samsun'da Anıldı - Son Dakika
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Cihan Alptekin, 53. Ölüm Yıldönümünde Samsun'da Anıldı

Kızıldere'de 30 Mart 1972'de yaşamını yitiren devrimci Cihan Alptekin, 53. ölüm yıldönümünde anıldı. Devrimci 78'liler Derneği Başkanı Cahit Kolukısa, devrimci dayanışma ve mücadele ruhunu vurguladı.

30.03.2025 19:36  Güncelleme: 20:08
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Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) - Kızıldere'de 30 Mart 1972'de Mahir Çayan ve arkadaşlarıyla birlikte yaşamını yitiren Cihan Alptekin, 53. ölüm yıl dönümünde Samsun'da anıldı. Devrimci 78'liler Derneği Şube Başkanı Cahit Kolukısa, "Kızıldere; geçmişten geleceğe bitmeyen bir yolculuktur. Faşizme karşı eşi benzeri olmayan bir devrimci dayanışma örneğidir" dedi.

Kızıldere'de 30 Mart 1972'de arkadaşlarıyla birlikte yaşamını yitiren Cihan Alptekin'in 53. ölüm yılında Samsun'da anıldı. Devrimci 78'liler Derneği Şube Başkanı Cahit Kolukısa, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"30 Mart 1972'de Mahir Çayan, Sabahattin Kurt, Nihat Yılmaz, Saffet Alp, Sinan Kazım Özüdoğru, Ertan Saruhan, Hüdai Arıkan, Ahmet Atasoy, Ömer Ayna, Cihan Alptekin, Tokat Niksar'ın Kızıldere köyünde, 12 Mart Faşist Cuntası tarafından katledildiler. İnandığı haklı dava uğruna gerekirse canını veren ve devrimci dayanışmayı doruklara çıkarıp bizlere miras olarak bırakan bütün yiğit devrimcileri Kızıldere Direnişini yaratanların şahsında selamlıyoruz. Emperyalizme, faşizme şovenizme ve gericiliğe karşı mücadelenin hiç solmayan kan çiçeklerinin, onların katledilişlerinin üzerinden bunca zaman geçmiş olmasına rağmen, dipdiri kalmış ve günümüze ulaşıp yön veren bu büyük devrimci mücadele mirasını yaratanların önünde saygıyla eğiliyoruz. Ayrı ırmaklardan akıp aynı denize dökülen bir mücadele hattında, bedeli kanla yazılmış bu derin tarihsel deneyim en büyük öğretmenimizdir. Mahir'lerin, Deniz'lerin, İbrahim'lerin başucunda kenetlenmiş olmak, bu ülke sosyalistlerinin alacağı en büyük ders, ya da birbirine verebileceği en büyük mesajdır. Bu gün ülkeyi savaş batağına sokan, yoksulluğu diz boyuna çıkaran, insan haklarını demokrasiyi yok edenler yine devrimcilere saldırıyor. Aydınları, öğrencileri, gazetecileri hapislere atıp Seçilmiş Belediye başkanlarının yerine kayyum atıyorlar.

"Kızıldere devrime adanmışlığın, yoldaşlığın adıdır"

Dün kanlı pazarı yaratanlar, dün 6. filoyu kıble yapanlar, dün Beyazıt'ı, Maraş'ı, Çorum'u Sivas'ı yaratanlar bu gün iktidarda. Dün "komünistleri ezdik 6. filo gelebilir artık" diyenler bu gün iktidarda, bugün de devam ediyorlar katliamlarına. Kızıldere; geçmişten geleceğe bitmeyen bir yolculuktur. Faşizme karşı eşi benzeri olmayan bir devrimci dayanışma örneğidir. Devrime adanmışlığın, kararlılığın, fedakarlığın ve siper yoldaşlığının adıdır. Ayrı ırmakların aynı denize aktığı yerdir. Kızıldere'den öğrenmeye devam ediyoruz. Devrimcilerin kapatmadığı bir hesabı hiçbir güç kapatamaz. Devrimciler, emek ve demokrasi güçleri, gençler, kadınlar olabildiğince geniş ve güçlü bir dayanışma hattında buluşun, kucaklaşın, omuz omuza mücadele edin. Bu karanlığı yırtın ve bu diktatörü alaşağı edin. Demokrasi bu ülkeye anasının ak sütü kadar helaldir. Devrimciler, Devrime ve sosyalizme olan inancınızı hiçbir şart altında sarsmayın,  Yoldaşlarınızı sevin, Yoldaşlarınıza gelen kurşuna seve seve göğsünüzü siper edin. Halka izah edemeyeceğiniz eylemleri yapmayın. Aynıların aynı yerde ayrıların ayrı yerde olduklarını unutmayın. Kardeşler; bugün Mahir olmanın, Ulaş olmanın, Deniz olmanın, İbrahim olmanın günüdür. Önderlerimize kulak verin. Dünyanın neresinde olursa olsun haksızlığa, zulme, karşı durun. Kızıldere'de yaratılan dayanışma ruhunu bu gün tüm coğrafyamızda zulme zorbalığa karşı durarak taçlandırmalıyız."

Kaynak: ANKA

Cihan Alptekin, Kültür Sanat, Politika, Samsun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cihan Alptekin, 53. Ölüm Yıldönümünde Samsun'da Anıldı - Son Dakika

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