Cihan Topal Yeniden Hayata Tutundu

Türkiye'de ilk kez çift kol nakli yapılan Aydınlı Cihan Topal, 14 yıldır nakil kolları ile yaşamını sürdürürken şimdi de ailesiyle zeytin hasadı gerçekleştiriyor. 2008 yılında geçirdiği talihsiz kazanın ardından iki kolunu kaybeden Topal, organ bağışı sayesinde elde ettiği nakil kollarıyla hem kişisel yaşamını hem de ailesinin geçimini sürdürüyor.

Cihan Topal, 2008 yılında bir silaj makinesine iki kolunu kaptırarak ağır bir kaza geçirdi. Bu talihsiz kaza sonrasında Topal, iki yıl boyunca elleri olmadan yaşamını sürdürmek zorunda kaldı. Ancak 2010 yılında, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen çift kol nakli ile hayata tutundu. Bu tarihi operasyon, Cihan Topal'ın yaşamını geri kazanmasına ve yeniden iş yapabilmesine imkan sağladı.

14 yıl önce yapılan nakil ile yeniden yaşamına devam eden Cihan Topal, şu anda ailesiyle birlikte Efeler ilçesinin Terziler Mahallesi'nde zeytin hasadı yapıyor. Nakil edilen kollarıyla zeytin ağaçlarını makinelerle çırpıyor, zeytinleri topluyor ve çuvallara aktarıyor. Topal, bu zorlu işi büyük bir azimle yaparken, organ nakli sayesinde kollarını kullanabilmenin mutluluğunu yaşıyor. Kendisinin bu nakil ile hayata yeniden başladığını ifade eden Topal, organ bağışının önemine dikkat çekti.

Cihan Topal, nakil kollarıyla zeytin toplamanın hiç de kolay bir iş olmadığını söyledi. Zeytin hasat makinesi ile zeytinleri sorunsuz bir şekilde ağaçtan düşmesini sağlayıp ürünlerini topluyor. "Zeytinleri toplamak, hele ki makineyle çalışmak kolay değil. Ama ben bunu yapabiliyorum. Bunu organ bağışına borçluyum" diyen Topal, günlük yaşamında da ailesine yardımcı olabiliyor. Çift kol naklinin ardından, zeytin hasadını kendi başına yapabildiğini anlatan Topal, organ bağışının ne kadar hayati olduğunu vurgulayıp herkesin organlarını bağışlamasını istedi.

Topal'ın eşi Fatma Topal, kazadan iki yıl önce evlendiklerini ve yaşanan kötü olay sonrası zorlu bir süreç geçirdiklerini anlattı. O dönemde Cihan'ın kol kaybı nedeniyle zor günler yaşadıklarını belirten Fatma Topal, organ naklinin ardından her şeyin kolaylaştığını ifade etti. Topal, "İki yıl boyunca eşime bakmak çok zor oldu, çocuğumuz henüz altı aylıktı. Ama organ nakli ile her şey değişti. Şimdi kendi işimizi, kendi zeytinimizi iki kişi birlikte yapabiliyoruz. Çok şükür, artık hiçbir sıkıntımız yok" dedi.

Topal'ın babası Cafer Topal ise, "Oğlumuzun kolları kaybolduğunda, ona yiyecek içecek, her türlü konuda yardımcı oluyorduk. Şimdi organ nakli ile kolları yerine kondu, çok şükür. Kollarını bağışlayan aileden ve nakil yapan doktorlardan Allah razı olsun." dedi.

Cihan Topal, organ bağışının hayatında çok büyük bir öneme sahip olduğunu her fırsatta dile getirdiğini belirterek, "Ben organ bağışı sayesinde bugün zeytinimi topluyor, her işimi kendi başıma yapabiliyorum. Keşke herkes organ bağışına duyarlı olsa. Çünkü bir organ, bir hayat kurtarabilir. Organ bağışı sayesinde hayatımın yeniden şekillendiği günleri hatırlıyorum ve bunun önemini her zaman anlatmaya çalışıyorum" diye konuştu. - AYDIN