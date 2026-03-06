Çıldır'da şehit yakınları ve gaziler iftar sofrasında buluştu - Son Dakika
Çıldır'da şehit yakınları ve gaziler iftar sofrasında buluştu

Çıldır'da şehit yakınları ve gaziler iftar sofrasında buluştu
06.03.2026 09:55  Güncelleme: 09:57
Çıldır Kaymakamlığımı ev sahipliğinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından şehit aileleri, gazi aileleri, gazilerimiz onuruna iftar programı düzenlendi.

Çıldır Kaymakamlığımı ev sahipliğinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından şehit aileleri, gazi aileleri, gazilerimiz onuruna iftar programı düzenlendi.

Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleştirilen programda birlik, beraberlik ve dayanışma duyguları aynı sofrada paylaşıldı. İftar öncesinde yapılan dua ile program anlamlı bir buluşmaya dönüştü.

Düzenlenen iftar programına Kaymakam Barış Aytürk, İlçe Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Sezer Han, İlçe Emniyet Amiri Halit Karahan, İlçe Müftüsü Metin Aksoy, siyasi parti temsilcileri ve İl Genel Meclis üyeleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İsmail BAYDAR ile kamu kurum müdürleri ve personelleri katıldı.

Programda konuşan İlçe Kaymakamı Aytürk, şehit aileleri ve gazilerin milletin en kıymetli emanetleri olduğunu vurgulayarak, devletin her zaman onların yanında olacağını ifade etti. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini belirten Aytürk, organizasyonda emeği geçen kurumlara teşekkür etti.

Programda ayrıca şehitlerin ruhlarına ithafen Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. - ARDAHAN




