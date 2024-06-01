Çıldır MYO Kariyer Günleri'nde Avukatlar Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika
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Çıldır MYO Kariyer Günleri'nde Avukatlar Öğrencilerle Buluştu

Çıldır MYO Kariyer Günleri\'nde Avukatlar Öğrencilerle Buluştu

Çıldır MYO Kariyer Günleri kapsamında, Ardahan İli Baro Başkanı Av. Murat Yolçu ve avukatlar Ceren Arslangörür ve Zehra Yılmaz'ın katılımıyla bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte avukatlık mesleği ve Türkiye'de baroların işleyişi hakkında bilgiler paylaşıldı. Ayrıca davetlilerin kariyerleri ve öğrencilik hayatlarına dair deneyimlerini anlattığı etkinlikte, öğrencilerin soruları cevaplandırıldı. Etkinlik sonunda Av. Murat Yolçu'ya hatıra amaçlı baronun duvar saati hediye edildi.

01.06.2024 18:50
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Çıldır MYO Kariyer Günleri kapsamında; Ardahan İli Baro Başkanı Av. Murat Yolçu ve kendilerine eşlik eden Avukat Ceren Arslangörür ve Avukat Zehra Yılmaz'ın katılımıyla etkinlik yapıldı.

Etkinliğe Çıldır Meslek Yüksekokulu'nda görevli akademik-idari personel ve öğrenciler katıldı. Etkinlik, Çıldır MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ömer Cenap Özdemir'in açılış konuşmasıyla başladı. Avukatlık Mesleği ve Türkiye'de Baroların kuruluşu, iş ve işlemleri ile ilgili bilgiler paylaşıldı.

Davetlilerin kendi kariyerleri, mesleki hayatlarına dair kısa kesitler içeren bilgiler ve öğrencilik hayatları hakkındaki anılarının anlatıldığı, öğrencilerle avukatlık mesleği ile ilgili tavsiye ve önerilerin paylaşıldığı etkinlikte öğrencilerin soruları cevaplandırıldı.

Teşekkür belgeleri Çıldır MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ömer Cenap Özdemir ve Hukuk Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Onur Çelik tarafından, Ardahan Baro Başkanı Av. Murat Yolçu'ya, Avukat Ceren Arslangörür ve Avukat Zehra Yılmaz'a takdim edildi.

Etkinlik Baro Başkanı Av. Murat Yolçu'nun günün anısına binaen yüksekokula hatıra amaçlı baronun duvar saatini hediye etmesinin ardından hatıra fotoğraf çekilmesiyle sona erdi - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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