Çilimli\'de bayram bereketi 351 haneye ulaştı

Zimem Defteri Projesi kapsamında, hayırsever vatandaşların destekleriyle temin edilen yaklaşık bin 400 kilogram kurban eti, 351 ihtiyaç sahibi haneye ulaştırıldı.
Çilimli Kaymakamlığı koordinesinde, Çilimli Belediyesi iş birliğiyle yürütülen E-Zimem Defteri Projesi kapsamında, hayırsever vatandaşların destekleriyle Kurban Bayramında ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtımı gerçekleştirildi.
Proje kapsamında temin edilen yaklaşık bin 400 kilogram kurban eti, titizlikle hazırlanan dağıtım programı doğrultusunda ilçede yaşayan 351 ihtiyaç sahibi haneye ulaştırıldı. Bayramın paylaşma, dayanışma ve yardımlaşma ruhunu yaşatmayı amaçlayan çalışma, vatandaşlardan da takdir topladı.
Çilimli Kaymakamlığı tarafından yürütülen organizasyonda, hayırseverlerin emanetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak yüzlerce ailenin bayram sofralarına katkı sağlandı. - DÜZCE
