Çilimli Kaymakamı Altıntaş ve Belediye Başkanı Yıldız lisede öğrencilerle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Çilimli Kaymakamı Altıntaş ve Belediye Başkanı Yıldız lisede öğrencilerle buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çilimli Kaymakamı Altıntaş ve Belediye Başkanı Yıldız lisede öğrencilerle buluştu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce’nin Çilimli ilçesinde Kaymakam Ahmet Ali Altıntaş ve Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, Çilimli Anadolu Lisesi’nde öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Altıntaş, öğrencilerle eğitim hayatları ve gelecek planları üzerine sohbet ederek başarı dileklerini iletti.

DÜZCE (İHA) – Çilimli Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş ve Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle eğitim hayatları üzerine sohbet eden Altıntaş, gençlere başarı dileklerini iletti.

Düzce'nin Çilimli ilçesinde Kaymakam Ahmet Ali Altıntaş ve Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, Çilimli Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve öğrencilerle buluştu. Okulda gerçekleştirilen buluşmada öğretmenlerle görüşen Altıntaş ve Yıldız, öğrencilerle de yakından ilgilendi. Gençlerle eğitim hayatları üzerine sohbet eden Kaymakam Altıntaş, öğrencilerin hedefleri ve gelecek planları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyen Altıntaş ve Yıldız, gençlerin kendilerini geliştirerek başarılı bir geleceğe ulaşmaları temennisinde bulundu. Öğretmenlerle de bir araya gelen ilçe yöneticileri, eğitim camiasıyla sohbet ederek okul ortamındaki buluşmayı tamamladı.

Kaynak: İHA
Anadolu LisesiYılmaz YıldızBekir YıldızAltıntaşÇilimliEğitimGüncelDüzceYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda Kaboğlu’nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda Kaboğlu'nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi
Fenomenin evine kira borcu için gittiler Gördüklerine inanamadılar Fenomenin evine kira borcu için gittiler! Gördüklerine inanamadılar
AKOM İstanbul için tarih verdi 40 ilde yağış bekleniyor AKOM İstanbul için tarih verdi! 40 ilde yağış bekleniyor
İpek Karapınar anne oldu Oğluna verdiği isim belli oldu İpek Karapınar anne oldu! Oğluna verdiği isim belli oldu
Fuhuş skandalına adı karışan öğretmen işinden oldu Fuhuş skandalına adı karışan öğretmen işinden oldu
12:56
Avrupa’da kış saati uygulaması başladı Türkiye ile fark açıldı
Avrupa'da kış saati uygulaması başladı! Türkiye ile fark açıldı
12:23
Mustafa Sandal’ın kayınvalidesinin 3 milyon dolarına el konuldu
Mustafa Sandal’ın kayınvalidesinin 3 milyon dolarına el konuldu
12:06
Hal Yasası’nda yeni dönem Zincir marketlere yerli ürün yükümlülüğü gündemde
Hal Yasası’nda yeni dönem! Zincir marketlere yerli ürün yükümlülüğü gündemde
11:58
Avcılar’da aynı isimli iki okulu karıştıran aday KPSS’ye giremedi
Avcılar'da aynı isimli iki okulu karıştıran aday KPSS'ye giremedi
11:16
Baro seçimine damga vuran protesto: Kızımın davasında neden yoksunuz
Baro seçimine damga vuran protesto: Kızımın davasında neden yoksunuz?
11:04
Meclise gelen dilekçeler şaşkına çevirdi Yok artık dedirten talep
Meclise gelen dilekçeler şaşkına çevirdi! Yok artık dedirten talep
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 13:10:52. #7.13#
SON DAKİKA: Çilimli Kaymakamı Altıntaş ve Belediye Başkanı Yıldız lisede öğrencilerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei