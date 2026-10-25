Çilimli Kaymakamı Altıntaş ve Belediye Başkanı Yıldız lisede öğrencilerle buluştu

DÜZCE (İHA) – Çilimli Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş ve Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle eğitim hayatları üzerine sohbet eden Altıntaş, gençlere başarı dileklerini iletti.

Düzce'nin Çilimli ilçesinde Kaymakam Ahmet Ali Altıntaş ve Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, Çilimli Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve öğrencilerle buluştu. Okulda gerçekleştirilen buluşmada öğretmenlerle görüşen Altıntaş ve Yıldız, öğrencilerle de yakından ilgilendi. Gençlerle eğitim hayatları üzerine sohbet eden Kaymakam Altıntaş, öğrencilerin hedefleri ve gelecek planları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyen Altıntaş ve Yıldız, gençlerin kendilerini geliştirerek başarılı bir geleceğe ulaşmaları temennisinde bulundu. Öğretmenlerle de bir araya gelen ilçe yöneticileri, eğitim camiasıyla sohbet ederek okul ortamındaki buluşmayı tamamladı.