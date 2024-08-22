Çilimli Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fındık İşçileriyle Buluştu - Son Dakika
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Çilimli Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fındık İşçileriyle Buluştu

Çilimli Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fındık İşçileriyle Buluştu

Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay ve Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, Düzce'nin önemli tarım ürünü olan fındığı hasat yapan fındık işçileriyle tarlada bir araya geldiler.

22.08.2024 09:11  Güncelleme: 09:13
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DÜZCE(İHA) – Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay ve Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, Düzce'nin önemli tarım ürünü olan fındığı hasat yapan fındık işçileriyle tarlada bir araya geldiler.

Ülkemizin önemli ihracat ürünü olan fındık hasadı Karadeniz Bölgesinde devam ediyor. Düzce'de de tarım arazilerinin yüzde 85'inde istihsali yapılan ve en önemli tarımsal ürünü olan fındık toplanmaya devam ediyor. Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay, Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız ile birlikte fındık tarlasında çalışan mevsimlik tarım işçileriyle sohbet edip bereketli ve bol kazançlar temennisinde bulundular.

Düzce en büyük 6. fındık ekim alanına sahipken üretim noktasında daha mühim bir alana sahip. Türkiye'deki fındık üretiminde 4. sırada yer alıyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çilimli Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fındık İşçileriyle Buluştu - Son Dakika

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