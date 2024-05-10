Çilimli Liseli Gençlerden Kan Bağışı Kampanyasına Destek

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DÜZCE(İHA) –Çilimli ilçesinde lise öğrencileri tek kaynağı insan olan kan bağışı kampanyasına destek istiyorlar. Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay'da öğrencilerin çağrısına kayıtsız kalmayarak destek verip kan bağışında bulundu.

Düzce'nin Çilimli ilçesinde liseli gençlerden anlamlı destek. Çilimli Anadolu Lisesi öğrencileri Kızılay kan bağışına destek olmak amacıyla Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay'ı makamında ziyaret ederek, kan vermeye davet etti. Kaymakam Alpay'da öğrencilerin çağrısına destek olarak Kızılay kan merkezi gezici kan verme aracında kan bağışında bulundu.

Öğrenciler, vatandaşları da Merkez Cami önünde bulunan Kızılay aracına kan vermeye davet ettiler. - DÜZCE