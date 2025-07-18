Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Yoğunluk Artıyor - Son Dakika
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Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Yoğunluk Artıyor

Cilvegözü Sınır Kapısı\'nda Yoğunluk Artıyor
18.07.2025 09:35
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Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda çifte vatandaşlar, Suriye'ye dönüş için yoğun bir geçiş yapıyor.

Hatay'da Cilvegözü Sınır Kapısı'nda 1 Temmuz tarihinden itibaren hem Suriye hem de Türkiye vatandaşlığı olanların ülkelerine giriş ve çıkışlarına izin verilmesiyle birlikte yoğunluk arttı. 14 yıl sonra ilk defa Suriye'ye gidecek olan çifte vatandaş Enes Dahfis, 2 haftalık aile ziyaretinin ardından geri döneceğini söyledi.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, ülkelerindeki savaşın son bulmasıyla yeniden ülkelerine dönmeye başladı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine dönen Suriyelilerin geçişleri sürerken, hem Suriye hem de Türkiye vatandaşı olanlar da 1 Temmuz tarihinden itibaren ülkelerine giriş ve çıkışlarına izin verilmesiyle sınırı geçmek için kapıya akın etti. 14 yıl sonra ilk defa Suriye'ye gideceğini ifade eden çifte vatandaşlık hakkı olan Enes Dahfis, 2 haftalığına ailesinin yanına gideceğini, sonra geri döneceğini söyledi.

"Türkiye'de çok güzel yaşadık ve bunun için onlara çok teşekkür ederim"

Yıllar sonra Suriye'ye gideceği için mutlu olduğunu belirten Enes Dahfis, "Ben 14 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Burada okula gittim ve çalıştım. Ben çifte vatandaşım, hem Türkiye ve hem de Suriye vatandaşıyım. Önceden çifte vatandaşlar Suriye'ye gidemiyordu. 1 Temmuz tarihinden itibaren gidebiliyoruz. Ben de Suriye'nin Humus şehrine gideceğim, ailem orada yaşıyor. 2 haftalığına ailemin yanına gideceğim, sonra geri döneceğim ve bazı işleri hallettikten sonra temelli geri Suriye'ye döneceğim. Türkiye'de çok güzel yaşadık ve bunun için onlara çok teşekkür ederim. Suriye kurtuldu ve artık savaş yok. Suriye eski haline geri dönecek ama sadece biraz zaman lazım. Ülkeme döneceğim için çok mutluyum. Ailem önceden buradaydı, onlar önceden gitti, ben de şimdi gidiyorum. Tek ailem için gitmiyorum, ülkemi özlediğim için gidiyorum. Yıllar sonra ilk defa ülkeme döneceğim" ifadelerini kullandı.

"Burada yaşamamıza izin verdikleri için Türk milletine çok teşekkür ederim"

8 yıldır Türkiye'de yaşadığını belirten Muayyir Talip ise, "Türkiye'ye okumak için geldim. Okula gittim, ülkeme döneceğim için mutluyum. Ailemi 8 yıldır görmüyorum. Küçükken Suriye'ye gitmiştim ama 8 yıldır hiç gitmedim. Büyüyünce futbolcu olmak istiyorum. Futbol oynamayı seviyorum. Türkiye'deki arkadaşlarımı özlüyorum. Burada yaşamamıza izin verdikleri için Türk milletine çok teşekkür ederim. Ülkeme döneceğim için çok mutluyum" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Yoğunluk Artıyor - Son Dakika

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