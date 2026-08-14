Cilvegözü’nde bin 200 tır kapasiteli tır parkının açılışı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Cilvegözü’nde bin 200 tır kapasiteli tır parkının açılışı gerçekleştirildi

Cilvegözü’nde bin 200 tır kapasiteli tır parkının açılışı gerçekleştirildi
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 187 bin metrekarelik alanda kurulan, bin 200 TIR kapasiteli Cilvegözü Tır Parkı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla açıldı. Proje ile Türkiye-Suriye ticaretinin güçlendirilmesi ve sınır kapısındaki bekleme sürelerinin azalması hedefleniyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine inşa edilen bin 200 tır kapasiteli Cilvegözü Tır Parkı'nın açılışı Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımı ile gerçekleşti.

Ticaret Bakanlığı, Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Gümrük ve Turizm İşletmeleri Tic. A.Ş. işbirliği ile hayata geçirilen TIR parkı projesinin, Türkiye ile Suriye arasındaki ticaret yollarını daha güçlü, daha düzenli ve daha güvenli hale getirmesi, iki komşu ülke arasında var olan kardeşlik bağlarını, ekonomik iş birliğiyle daha da güçlendirmesi hedefleniyor.

Toplam 187 bin metrekarelik alanı, bin 200 araçlık kapasitesi ve 32 yükleme/boşaltma peronu ile bölgenin lojistik altyapısını güçlendirecek projenin hayata geçirilmesi ile sınır kapısındaki operasyonel yoğunluğun daha etkin yönetilmesi, araçların bekleme sürelerinin azalması ve sınır geçişlerindeki akışın daha düzenli hale gelmesi bekleniyor.

Suriye Sınır Kapıları ve Gümrükler Genel İdaresi Bakanı Kuteybe Ahmed Bedevi, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, HBB Genel Sekreteri Hayrettin Güngör, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gümrük ve Turizm İşletmeleri (GTİ) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Arif Parmaksız, Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hüseyin Topçuoğlu ve çok sayıda oda başkanı ile vatandaşların da katıldığı açılış töreninde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Suriye'nin çok önemli bir ulaşım ve ticaret koridorunun üzerinde olduğunu ve Suriye'nin devrimden sonra Türkiye ile ticaretini yaklaşık yüzde 45 civarında arttırdığını kaydetti.

Türkiye ve Suriye'nin uzun bir sınırı paylaştığını ifade eden Bakan Bolat, Türkiye-Suriye ticareti ile ulaşım ve uluslararası transit ticaret koridorlarının ilerletilmesi için büyük gayret içinde olduklarının altını çizdi.

Sınır kapılarında hayata geçirilen projeler hakkında bilgi veren Bolat, şöyle konuştu: "Cilvegözü Gümrük Kapısı Tır Parkı bin 200 tıra ev sahipliği yapıyor. Aşağı yukarı 173 dönüm arazide çok kısa bir sürede hizmete alındı. Sosyal tesisleri, şoför kardeşlerimizin ihtiyaçlarını giderecekleri her türlü gastronomi tesisleri ve dinlenme alanları var" dedi.

Ticaret Bakanı Bolat, bütün gayelerinin ticaretin artması olduğunu belirterek; "Ticaret artarsa ekonomiler büyür, ülkeler zenginleşir, halkların refahı artar. Esenlik gelir, huzur gelir. Tabii ki refah ve ülkeler arasındaki dostluk arttıkça bölgesel sıkıntılar da ortadan kalkabiliyor. Bu şekilde bugün bu hayırlı teşebbüste sizlerle bir arada olmaktan çok büyük bir memnuniyet duyuyorum. Gerçekten güzel bir eser ortaya kondu. Bunların yanı sıra Yayladağı ilçesinde de gümrüğü büyütüyoruz. Çalışmaların bitimine kısa bir süre kaldı. Antakya Gümrük Müdürlüğü'nün yatırım temelini de yakında atacağız. Yine Hatay'ın merkez olduğu Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün yüzde 90'ının tamamlandı" dedi.

Suriye Sınır Kapıları ve Gümrükler Genel İdaresi Bakanı Kuteybe Ahmed Bedevi de iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarını ve ticari ilişkileri güçlendirecek bu projenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, projenin hayırlı olmasını diledi.

Protokol konuşmalarının ardından dualar eşliğinde kesilen kurdele ile Tır Parkı hizmete açıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cilvegözü’nde bin 200 tır kapasiteli tır parkının açılışı gerçekleştirildi - Son Dakika

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