Çin'de Güney Koreli Casusluk Tutuklaması

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ülkede yaşayan bir Güney Kore vatandaşının casusluk suçlamasıyla tutuklandığını açıkladı.

Çin ile Güney Kore arasında yeni bir casusluk krizi patlak verdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian düzenlediği basın toplantısında ülkede yaşayan bir Güney Kore vatandaşının casusluk suçlamasıyla tutuklandığını açıkladı. "Yasaları uygulayan bir ülke olarak Çin, söz konusu kişinin meşru haklarını garanti altına alırken, yasadışı faaliyetlerini tespit etmiştir" diyen Lin, gerekli yardımın sağlanmasına yardımcı olmak amacıyla Çin'deki Güney Kore Büyükelçiliğini olaydan haberdar ettiklerini ifade etti.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lee Jae-woong ise hükümetin söz konusu tutuklamadan haberdar olduğunu doğrulayarak, şüpheli şahsa gerekli konsolosluk yardımının sağlandığı açıkladı. Konuyla ilgili özel detayları kamuoyu ile paylaşamayacaklarını belirten Lee, "Bu konuda anlayış rica ediyoruz" şeklinde konuştu.

Çin'den doğrulama gelmemişti

Dün kamuoyuna yansıyan haberlerde bir Güney Kore vatandaşının casusluk suçlamasıyla Çin'de tutuklandığı iddia edilmişti. Çin'deki Güney Kore Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada ise 50 yaşındaki bir Güney Kore vatandaşının casusluk şüphesiyle geçtiğimiz 18 Aralıkta gözaltına alındığını doğrulanmıştı. Bir yarı iletken üretim şirketinde çalışan ve Hefei şehrinde yaşayan şahsın 5 aydan fazla bir süre boyunca yerel bir otelde tutulduğu ve sorgulandığı aktarılmıştı. 26 Mayıs'tan bu yana Hefei gözaltı merkezinde tutulduğu belirtilen şüphelinin ailesinin ise şahsın gözaltındayken diyabet ilaçlarına erişemediğini iddia ettiği belirtilmişti. Çin cephesinden ise konuya ilişkin açıklama yapılmamıştı.

Yeni yasa kapsamında bir ilk

Ülkede uygulanan casuslukla mücadele yasasını revize ederek yasanın kapsamını genişleten Çin, yeni yasayı geçen yılın Temmuz ayında yürürlüğe sokmuştu. "Ulusal güvenlik ve çıkarlar" ile ilgili bilgi aktarımını yasaklayan yeni yasa, Çin'deki yabancı şirketlerde çalışan kişilerin normal iş faaliyetleri nedeniyle dahi cezalandırılabileceği endişelerine yol açmıştı. Son gelişme ile birlikte, bir Güney Kore vatandaşı ilk kez yeni casusluk yasası kapsamında tutuklanmış oldu. - PEKİN