Çine Belediye Başkanı Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Yerel

Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, mesaisinin büyük bir bölümünü, mahallelerdeki vatandaşlarla ve sahada çalışma yürüten ekiplerle bir araya gelerek geçirmeye devam ediyor.

Mahallelinin günlük yaşantısına katılarak ihtiyaçları yerinde gözlemleyip çözüm üreten Başkan Kıvrak'ın bugünkü son durağı Yeni Mahallesi oldu. Başkan Mehmet Kıvrak, talepleri yerinde dinleyerek, "Burada olmak, sizlerle doğrudan iletişim kurabilmek benim için çok değerli. Vatandaşlarımızın isteklerini, beklentilerini ilk ağızdan dinlemek ve birlikte daha yaşanabilir bir mahalle için çalışmak en öncelikli hedefimiz. Mahallelerimizin sorunlarını anlamak ve çözüm yollarını birlikte bulmak için buradayız. Hep birlikte, daha güçlü bir Çine için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Misafirperverlikleri ve samimi karşılamaları için Yeni Mahalle sakinlerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.