Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Aydın Büyükşehir Belediyesi\'ne teşekkür etti

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ilçede yürüttüğü yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, ilçeye kazandırdığı yatırımlar ve yeni yollar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Yol yapım çalışmalarına hız kesmeden devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını Çine'de de sürdürüyor. Bu kapsamda Cumhuriyet Mahallesi Kuvayı Milliye Caddesi kilitli parke taşı ile döşeniyor.

BAŞKAN KIVRAK'TAN ÖZLEM ÇERÇİOĞLU'NA TEŞEKKÜR

Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin çalışma alanını ziyaret etti. Ekiplere kolaylıklar dileyerek çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Mehmet Kıvrak, ilçeye kazandırdığı yeni yollar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Başkan Kıvrak, "Vatandaşlarımızın en iyiyi hak ettiğini bilerek Aydın Büyükşehir Belediyemizle koordineli olarak ilçemizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.Yaptığı yatırımlarla ilçemizin gelişimine büyük katkıda bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ediyoruz" dedi. Kıvrak, koordineli çalışmaların ilçe genelinde süreceğini söyledi.