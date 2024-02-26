Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak Mahalle Sakinleriyle Buluştu

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Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Evciler, Saraçlar, Çaltı, Karanfiller ve Kasar Mahallelerinde vatandaşla buluşarak, şikayet ve talepleri dinledi.

Hafta sonu da yoğun bir tempoyla mesaisine devam eden Başkan Kıvrak, dün Evciler, Saraçlar, Çaltı, Karanfiller ve Kasar Mahallelerinin sakinleriyle bir araya geldi. Kıvrak, "Çine halkımız ne istiyorsa, neye ihtiyacı varsa hızla gerçekleştirmek için çok çalışıyoruz. Durmadan, yorulmadan, heyecanla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.