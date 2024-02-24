Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, taksicileri kahvaltıda ağırladı

Yerel

Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, ilçede hizmet veren taksicileri kahvaltı programında ağırladı.

Hafta sonu mesaisine esnaf buluşmasıyla başlayan Başkan Mehmet Kıvrak, taksici esnafıyla kahvaltıda bir araya gelip, talep ve önerilerini dinledi.

Her fırsatta esnaf ve vatandaşların beklentilerine öncelik verdiklerini vurgulayan Başkan Kıvrak, "Göreve geldiğim ilk günden buyana, ilçemizin bir ucundan diğer bir ucuna kadar her mahallemizi ve Çine'mizde hizmet veren esnafımızı ziyaret etmeye devam ediyorum. Aynı zamanda ilçemizin kıymetli esnafını misafir edip daha kaliteli bir zaman diliminde sohbet ediyoruz. Samimi buluşmalarımızda hem Çine'mizin geleceği hem de esnafımızın karşılaştığı zorluklarda destek olabilmek için istişarelerde bulunuyoruz" diyerek, programa katılan tüm taksicilere teşekkür etti.

Taksici esnafı da kendileriyle yakından ilgilenen Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak'a teşekkür etti.