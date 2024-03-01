Çine Belediye Başkanı Muhasebecileri Ağırladı - Son Dakika
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Çine Belediye Başkanı Muhasebecileri Ağırladı

Çine Belediye Başkanı Muhasebecileri Ağırladı

Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Muhasebeciler Günü dolayısıyla ilçede hizmet veren serbest muhasebeci ve mali müşavirleri kahvaltıda ağırladı. Başkan Kıvrak, meslektaşlarıyla bir araya gelerek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

01.03.2024 13:10  Güncelleme: 13:16
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Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, 1 Mart Muhasebeciler Günü dolayısıyla ilçede hizmet veren serbest muhasebeci ve mali müşavirleri kahvaltıda ağırladı.

Mesleği serbest muhasebecilik ve mali müşavirlik olan ve 1997 yılından itibaren ilçeye hizmet eden Başkan Kıvrak, meslektaşları ile Muhasebeciler Günü'nde düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Muhasebecilik mesleğinin kendisini bugünlere getirdiğini vurgulayan Başkan Kıvrak, şunları söyledi:

"Yaklaşık 30 yıl boyunca serbest muhasebeci ve mali müşavir olarak Çine'me hizmet ettim. Şimdi de Çine halkımın hizmetkarı olarak Belediye Başkanlığını sürdürüyorum ve halkımızın takdiri ile inşallah yeniden göreve geleceğiz. Siz kıymetli meslektaşlarımın, esnafımızın, vatandaşlarımın her zaman emrindeyim."

İlçeye hizmet veren her meslek kesiminden hemşehrilerini de sıklıkla misafir ettiğini sözlerine ekleyen Kıvrak, şöyle devam etti:

"Bu tür programlarda buluşarak, daha kaliteli bir zaman diliminde sohbet ediyoruz. Samimi buluşmalarımızda hem Çine'mizin geleceği hem de esnafımızın karşılaştığı zorluklarda destek olabilmek için istişarelerde bulunuyoruz. Bu özel günde yanımda olup, desteğini esirgemeyen tüm meslektaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

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