Çine\'de Ailece Camideyiz Programı

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Aydın'ın Çine ilçesi Soğancılar Camii'nde Cuma gecesi programı düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Müdürlüğü'nün talimatlarıyla 'Biz Bir Aileyiz Cuma Gecesi Ailece Camideyiz' programı kapsamında Çine'de her Perşembe bir camide Cuma gecesi programı düzenlenmeye devam ediyor. Programlar vatandaşların bir araya gelip, manevi havada kaynaşmalarına aynı zamanda dini bilgilerini artırmalarına fırsat sağlıyor. Program dahilinde Cuma gecesi programı Soğancılar Camii'nde Din Hizmetleri Uzmanı Furkan Şahin'in katılımıyla düzenlendi. Program namaz öncesi Kur'an'ı Kerim tilaveti ile başlarken, kılınan yatsı namazından sonra tesbihat, sohbet ve dua ile son buldu. - AYDIN