Aydın'ın Çine ilçesinde elektrik dağıtım personeline orman yangınları konusunda bilgilendirmede bulunuldu.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Aydın Çine'de orman yangınlarının önlenmesi konusunda ADM elektrik dağıtım personeline yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Çine Orman İşletme Şefi Gökhan Önal tarafından verilen eğitime Çine'de görev yapan ADM elektrik dağıtım personeli katıldı" denildi. - AYDIN
Son Dakika › Yerel › Çine'de Elektrik Personeline Yangın Eğitimi - Son Dakika
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