Çine'de kaldırımlarda motosiklet denetimi - Son Dakika
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Çine'de kaldırımlarda motosiklet denetimi

Çine\'de kaldırımlarda motosiklet denetimi
11.06.2026 09:52  Güncelleme: 09:54
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Aydın'ın Çine ilçesinde belediye ve emniyet ekipleri, kaldırım ve yaya yollarını motosikletle kullanan sürücülere yönelik ortak denetim yaptı. Yayaların güvenliği için denetimlerin süreceği bildirildi.

Aydın'ın Çine ilçesinde Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kaldırım ve yaya yollarının güvenli kullanımını sağlamak amacıyla ortak denetim gerçekleştirdi.

Çine ilçesinde 'Kaldırımlar Yayalarındır' uygulaması kapsamında yapılan çalışmalarda, kaldırım ve yaya yollarını motosikletleriyle kullanan sürücüler denetlendi. Ekipler tarafından sürücülere gerekli uyarılar yapılırken, yasal düzenlemeler hakkında da bilgilendirmelerde bulunuldu. Yetkililer, yayaların güvenliğinin sağlanması ve kent düzeninin korunması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti. Yapılan uygulamaların özellikle çocuklar, yaşlılar ve engelli bireylerin kaldırımları güvenli şekilde kullanabilmesi açısından önem taşıdığı ifade edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, 3. Sayfa, Güvenlik, Belediye, Ulaşım, Aydın, Yaşam, Yerel, Çine, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çine'de kaldırımlarda motosiklet denetimi - Son Dakika

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