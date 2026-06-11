Çine\'de kaldırımlarda motosiklet denetimi

Aydın'ın Çine ilçesinde Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kaldırım ve yaya yollarının güvenli kullanımını sağlamak amacıyla ortak denetim gerçekleştirdi.

Çine ilçesinde 'Kaldırımlar Yayalarındır' uygulaması kapsamında yapılan çalışmalarda, kaldırım ve yaya yollarını motosikletleriyle kullanan sürücüler denetlendi. Ekipler tarafından sürücülere gerekli uyarılar yapılırken, yasal düzenlemeler hakkında da bilgilendirmelerde bulunuldu. Yetkililer, yayaların güvenliğinin sağlanması ve kent düzeninin korunması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti. Yapılan uygulamaların özellikle çocuklar, yaşlılar ve engelli bireylerin kaldırımları güvenli şekilde kullanabilmesi açısından önem taşıdığı ifade edildi. - AYDIN