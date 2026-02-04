Aydın Büyükşehir, Çine\'de mezarlıklarda onarım ve bakım çalışması gerçekleştirdi

Aydın'ın Çine ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşanan sel felaketinin ardından zarar gören mezarlıklarda bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.

Yapılan çalışmalarla birlikte mezarlık alanlarında oluşan hasarın giderildiği, çevre düzenlemesi ve bakım işlemlerinin de tamamlandığı öğrenildi. Çine ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde sel nedeniyle tahrip olan mezarların Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerince onarıldığını belirten Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Engin Yaşa, yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi personelinin hızlı ve titiz bir çalışma ortaya koyduğunu ifade eden Yaşa, emek veren tüm personele teşekkür etti. - AYDIN