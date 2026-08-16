Çine\'de Yaz Kur\'an Kursu Kapanışında Öğrencilere Bisiklet

Aydın'ın Çine ilçesinde Hacı Emin Camii'nde düzenlenen Yaz Kur'an Kursu'nun kapanış programında, Kur'an-ı Kerim okumaya geçen öğrenciler bisikletle ödüllendirildi.

Hacı Emin Camii görevlileri Beytullah Madran ve Selçuk Arslan'ın eğitim verdiği kursa katılan öğrenciler, yaz boyunca Kur'an-ı Kerim öğrenmek için yoğun çaba gösterdi. Kursun sona ermesiyle gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okumaya geçen öğrencilere bisiklet, diğer kursiyerlere ise harçlık hediye edildi. Hediyeleri Çine İlçe Müftüsü Yahya Ofşin, Şube Müdürü Muhammet Alan, vaizler Kamil Kebap ve Burak Sarıgül, İlçe Murakıbı Tufan Sever ile cami görevlileri öğrencilere takdim etti. Bisikletlerine kavuşan öğrencilerin mutlulukları yüzlerine yansırken, programda çocukların yaz boyunca gösterdikleri gayret de takdir topladı.

Çine İlçe Müftülüğü, programa maddi destek sunan ve bisikletlerin teminine katkı sağlayan hayırsever esnaflara teşekkür ederken, kurs sürecinde görev alan din görevlilerine de emekleri dolayısıyla teşekkürlerini iletti.